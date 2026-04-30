Transferglück und Matchball für die Holzheimer SG

Holzheim feiert einen wichtigen Sieg und neue Transfers – Foto: Hubert Wilschrey

Die Holzheimer SG meldet sich zurück aus dem Tal der Tränen: Am vergangenen Sonntag beendete der Oberligist mit dem im Abstiegskampf fast schon überlebenswichtigen 1:0-Sieg beim Mitaufsteiger Adler Frintrop die schwarze Serie von drei Niederlagen (mit 1:12 Toren) in Folge und vor dem Heimspiel am Freitag (1. Mai) gegen den 1. FC Monheim (Anstoß 15 Uhr) konnte der designierte Abteilungsleiter Udo Wanneck nach dem Verbleib von Paul Wolf und Jan Schumacher auch die ersten Neuverpflichtungen für die nächste Saison verkünden.

Nilgen kehrt zurück

Vom Bezirksligisten SVG Weißenberg kehrt nach drei Jahren Tom Nilgen zurück. Der bald 32-Jährige, gesegnet mit einer auch im nationalen Vergleich einzigartigen Schusstechnik, gehört mit seinem fußballerischen Talent einfach in die Oberliga, war aber aufgrund unübersehbarer physischer Defizite durchs Raster gefallen. Inzwischen ist er körperlich jedoch wieder in guter Verfassung und soll in Holzheim die Rolle der Identifikationsfigur übernehmen. Aus der Nordstadt bringt er Tom Seidel mit. Der 20-Jährige, beim SC Kapellen als Stürmer ausgebildet, sei, so Wanneck, aufgrund seiner herausragenden physischen Grundlagen mittlerweile jedoch in der Lage, die gesamte linke Außenbahn zu bearbeiten. In der noch laufenden Spielzeit stehen für ihn im Trikot der SVG Weißenberg in 29 Einsätzen zwölf Tore und sieben Assists zu Buche.

Sogar erst 19 ist Dane Siewerski, trotzdem hat er für den SV Glehn in der Kreisliga A in bislang 24 Spielen starke 22-mal geknipst und acht Vorlagen zu Toren gegeben. „Bei ihm hoffen wir auf eine ähnliche Entwicklung wie bei Paul Wolf und Luki Müller“, sagt Wanneck. Beide Kicker haben sich in Holzheim von Kreisliga-Spielern zu verlässlichen Stammkräften in Ober- und Landesliga gemausert. Fürs Tor, wo der bevorstehende Abgang von Kapitän Jo Kultscher eine gewaltige Lücke hinterlässt, ist Tim Utecht vorgesehen. Der 32-Jährige steigt nach dreimonatiger berufsbedingter Pause wieder ein und war zuletzt in Düsseldorf für den Bezirksligisten Sparta Bilk sowie die Landesligisten TuRU Düsseldorf, SC West und MSV im Einsatz. In seiner Vita stehen jedoch auch Auftritte mit Wormatia Worms in der Regionalliga Südwest. Und Wanneck ist davon überzeugt, dass es von der personellen Front schon sehr bald „weitere gute Nachrichten geben wird“.