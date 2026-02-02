Transferfinale: Löwen wollen Abiama

FCK-Leihgabe Abiama stürmt im Trikot des TSV 1860 einem Ball hinterher – Foto: IMAGO / Eibner-Pressefoto

Noch ein paar Stunden, dann schließt das Wintertransfer-Fenster. Schlagen die Löwen doch noch zu? Der Kontakt zu Abiama wurde am Deadline-Day noch mal heiß.

Eins, zwei, drei – meins! Auf dem Transfermarkt ging es in diesem Winter zu wie auf den virtuellen Kauf- und Tauschbörsen. Jeder Verein der 3. Liga rüstete nach, Topteams wie Duisburg, Cottbus, Verl und Essen sogar mehrfach. Nur ein Verein übte sich in vornehmer Zurückhaltung – der personell gebeutelte Aufstiegsanwärter aus München-Giesing.

Wir informieren uns.

Manfred Paula im Belek-Trainingslager

Dabei waren auch die Löwen nicht untätig: Laut Geschäftsführer Manfred Paula hielt man die Augen offen: „Wir informieren uns.“ Mitte Januar wurde sogar ein Eintrag beim „Spieler-Tinder“ namens TransferRoom geschaltet. Demnach such(t)en die Löwen einen „schnellen, idealerweise deutschsprachigen Stürmer“. Der englische Suchtext für das internationale Forum: „TSV 1860 are looking to buy a forward. Transfer fee: up to 0 Euro. Estimated net salary: up to Euro 88.000/yr.”

Bis Montag, 23.59 Uhr, sind Transfers möglich – und unsere Redaktion kennt den Namen, mit dem sich die Löwen zuletzt noch einmal intensiv beschäftigten: Dickson Abiama (27). Die letztjährige Rückrunden-Leihgabe (16 Spiele; zwei Tore, vier Assists) konnte sich beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern erneut nicht durchsetzen – und wäre grundsätzlich bereit für eine Rückkehr. Bei seinem ersten Abschied im Mai 2025 hatte er Ex-Geschäftsführer Christian Werner in die Hand versprochen, nur zu 1860 zu wechseln, falls er noch mal freiwillig in die 3. Liga „absteigt“.

Ob‘s klappt, stand beim Redaktionsschluss am Montagabend, 20 Uhr, nicht fest. Aber noch hatte das Transferfenster ja fast vier Stunden geöffnet..