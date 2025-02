Transferfenster genutzt

Die Neuzugänge des FSV Gräfinau machten von Beginn an auf sich aufmerksam: offensiv stets gefährlich, defensiv sicher und abgeklärt. So verlief auch die erste Halbzeit. Pößneck hatte defensiv Probleme und kam offensiv nur zu wenigen Chancen. Dennoch sahen die Zuschauer ein insgesamt ordentliches Spiel des VfB. Die besten Möglichkeiten hatten Benjamin Bahner und René Frank, die jedoch die hochkarätigen Chancen ungenutzt ließen. Besser lief es dann bei einem Freistoß von Paul Färber. Sein stramm geschossener Ball wurde wohl noch leicht von Tobias Hölzer mit dem Kopf berührt, ehe er im Netz zappelte (15.). In der Defensive hielt Laurence Wohlfahrt in den ersten Stunde die Null und parierte einige gefährliche Abschlüsse stark. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde das Spiel immer hitziger. Dennoch ging es mit 1:0 in die Halbzeitpause.