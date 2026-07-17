Transferdoppelpack: Verbandsligist holt internationale Erfahrung

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Der SV Fellbach aus der Verbandsliga Württemberg treibt seine Kaderplanung weiter voran und stellt mit Kevin Oliveira sowie Simone Giovanne Doria zwei weitere Neuzugänge vor. Oliveira ist der zwölfte Zugang der Kappelbergelf und soll die Defensive verstärken. Der Innenverteidiger bringt trotz jungen Alters bereits internationale Erfahrungen aus Frankreich und Portugal mit. Sportdirektor Theo Fringelis hebt vor allem seine Zweikampfstärke, Präsenz, professionelle Einstellung und seinen Ehrgeiz hervor. Für Oliveira ist der Wechsel nach Fellbach zugleich der Einstieg in den deutschen Fußball. Er sieht den Verein als strukturiert und ambitioniert und möchte sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln.

Bereits zuvor hatte der SVF Simone Giovanne Doria als elften Neuzugang präsentiert. Der junge Spieler kommt von der SG Sonnenhof Großaspach und geht in Fellbach in sein erstes Herrenjahr. Seine bevorzugte Position ist das defensive Mittelfeld. Dort soll er mit Dynamik, Zweikampfstärke und gutem Spielverständnis zusätzliche Qualität einbringen. Fringelis bezeichnet ihn als hochtalentierten Spieler, der sehr gut zum gesuchten Profil passt und sich beim SV Fellbach weiterentwickeln soll.

Trainer Kirakos Gountoulas und Nicos Gountoulas bekommen damit weitere Optionen für Defensive und Mittelfeld. Insgesamt hat der SVF seinen Kader deutlich verändert. Zu den Zugängen zählen unter anderem Aristidis Perhanidis, Enrico Caruso, Luca Vullo, Matino Schlotterbeck, Moritz Walz, Elton Selimi, Jonas Eichinger, Ermir Ajeti, Panajiotis Kalaitzidis, Bruno Poitner und Simone Giovanne Doria. Oliveira kommt nun als weiterer Baustein hinzu.