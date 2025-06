Transferdoppelpack: SV Bruckmühl verpflichtet Bloier und Mehinovic

Ajdin Mehinovic verstärkt die Innenverteidigung

Mehinovic kommt vom Bezirksliga-Absteiger TuS Raubling nach Bruckmühl. Der 20-Jährige wurde in der Jugend unter anderem beim Sportbund und im Deutschen Fußball-Internat in Bad Aibling ausgebildet. In der vergangenen Saison bestritt er sein erstes Jahr im Herrrenfußball. In Raubling war der Innenverteidiger, der allerdings auch außen agieren kann, von Beginn an, unumstrittener Stammspieler in der Bezirksliga Ost. Mehinovic kam in 26 Liga-Spielen zum Einsatz, nur dreimal nicht über 90 Minuten. Dabei erzielte er einen Treffer. Auch in der Abstiegs-Relegation bestritt er beide Spiele über die volle Distanz.

„Ich bin super froh, jetzt Teil des SV Bruckmühl zu sein. Die Gespräche mit dem Team und dem Verein waren von Anfang an richtig gut – da hat einfach alles gepasst. Ich habe direkt das Gefühl bekommen, dass man mir hier vertraut und ich eine wichtige Rolle spielen kann. Genau das brauche ich, um mein Bestes zu geben. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und alles, was vor uns liegt“, erklärt Mehinovic die Gründe für den Schritt zum SVB.

„Ajdin ist ein regionales Toptalent. Er ist zweikampfstark, als Innenverteidiger unheimlich schnell und für sein Alter schon sehr clever. Zudem ist er flexibel einsetzbar und kann auch als Rechtsverteidiger spielen. Nachdem die Innenverteidigung in der vergangenen Saison unsere größte Baustelle war, wir dort immer wieder sehr viel basteln und dort teilweise sogar zwei gelernte Mittelfeldspieler aushelfen mussten, war Ajdin unsere absoluter Wunschtransfer im Transferfenster“, verrät Straßer.