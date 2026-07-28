Transferdoppelpack: Oberligist präsentiert gleich zwei Zugänge

– Foto: Zafer Hosman

Türkspor Neckarsulm verstärkt seinen Kader kurz vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison mit zwei weiteren Mittelfeldspielern. Giuseppe Berretta und Andrew Addo wechseln beide vom TSV Weilimdorf zum Oberligisten. Die Mannschaft von Trainer Hüseyin Kandazoglu erhält damit zusätzliche Optionen für die Zentrale.

Berretta ist 19 Jahre alt und kam in der vergangenen Saison regelmäßig in der Verbandsliga Württemberg zum Einsatz. Für den TSV Weilimdorf absolvierte er 28 Spiele, erzielte einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Zudem lief er einmal für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen auf und traf dabei ebenfalls. Zuvor spielte Berretta im Nachwuchsbereich für den SGV Freiberg und die SV Böblingen. Insgesamt stehen für ihn bislang 51 erfasste Partien, drei Tore und eine Vorlage zu Buche.

Auch der 23-jährige Addo bringt Verbandsliga-Erfahrung mit. In der vergangenen Spielzeit kam er für Weilimdorf auf 19 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Hinzu kamen zwei Partien für die zweite Mannschaft, in denen er ebenfalls einmal traf. Zuvor war Addo unter anderem für den FC Holzhausen, die zweite Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck, Sterkrade-Nord, den VfB Hallbergmoos und den TSV 1860 Rosenheim aktiv. Seine bisherige Bilanz umfasst 59 Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen.