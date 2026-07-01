Transferdoppelpack für Teutonia Uelzen

– Foto: Rolf Schmietow

Teutonia Uelzen hat via Instagram die nächsten beiden Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Niklas Witzke und Lasse Schubert wechseln vom Landesliga-Aufsteiger MTV Römstedt in den Sportpark.

Mit den beiden Spielern erhält Teutonia Uelzen zwei erfahrene Akteure, die den Kader für die kommende Spielzeit verstärken sollen. Bereits ab sofort stehen Witzke und Schubert dem Verein zur Verfügung und sind ab dem Sparkassen-Cup spielberechtigt.

Witzke wechselte 2022 vom TuS Ebstorf zum MTV Römstedt und absolvierte seither 64 Spiele in der Bezirksliga, in denen dem 24-Jährigen 28 Tore gelangen. Hinzu kommen 22 Partien in der Landesliga (2 Tore).

Lasse Schubert wechselte vom Vastorfer SK zu Römstedt und war in der abgelaufenen Saison mit 26 Partien eine tragende Säule.