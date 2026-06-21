Transferdoppelpack für den TV Dinklage! Landesligist rüstet auf von Noah Kies · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mario Gerken

Der TV Dinklage hat gleich zwei weitere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Maksym Lashkevych kehrt ein bekanntes Gesicht zurück, zudem schließt sich auch Ex-Kapitän Daniel Nuxoll wieder dem Landesligisten an.

Lashkevych spielte bereits 2022 für den TVD und führte damals die B-Jugend gemeinsam mit Spielern wie Benedikt Hinxlage, Nils Kohorst und Theo Heimann zur Meisterschaft. Nach seinem Umzug nach Osnabrück folgten Stationen in Lechtingen und bei den Sportfreunden Lotte, ehe nun die Rückkehr nach Dinklage feststeht. Der Offensivspieler beschreibt sich selbst als „einen schnellen und dynamischen Stürmer“. Dabei könne er „sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum spielen“. Seine Stärken sieht er in „Tiefenläufen, Eins-gegen-Eins-Situationen und dem Abschließen von Angriffen“. Zudem betont er: „Außerdem arbeite ich viel gegen den Ball und helfe der Mannschaft im Pressing.“

Zu seiner Rückkehr erklärt Lashkevych: „Ich kenne den Verein bereits und habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Besonders das Verhältnis zum Trainerteam habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. „Für mich ist wichtig, in einem Umfeld zu sein, in dem ich Vertrauen spüre und mich sportlich weiterentwickeln kann. Dinklage bietet mir diese Möglichkeit. Deshalb habe ich mich entschieden, wieder dorthin zu wechseln.“ Auch Daniel Nuxoll wird künftig wieder das Trikot des TV Dinklage tragen. Der 35-jährige Defensivspieler absolvierte bereits mehr als 260 Ligaspiele für die erste Mannschaft und kehrt nach zweijähriger Abstinenz zurück. Nach seinem Abschied im Jahr 2024 spielte er noch zehn Landesligapartien für den SV Bevern, ehe eine einjährige Fußballpause folgte.