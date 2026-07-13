Transferdoppelpack für den TSV Wallhöfen

– Foto: Andreas Harneit

Der TSV Wallhöfen hat mit Janluca Grove und Nico Brünjes die Sommerneuzugänge Nummer sechs und sieben vorgestellt.

Mit Janluca Grove stößt ein erfahrener Offensivspieler zum Verein. Der Neuzugang kommt nach Stationen unter anderem in Bornreihe, Ritterhude und zuletzt in Meyenburg ins Waldstadion. Nach Angaben des TSV Wallhöfen soll Grove die Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinem Torabschluss verstärken.

Der 32-Jährige schoss 22 Tore in 26 Kreisliga-Partien in der abgelaufenen Saison. Zuvor spielte er etliche Landesliga-Partien für Bornreihe, Hagen/Uthlede und Ritterhude.

Außerdem kehrt mit Nico Brünjes ein bekanntes Gesicht zum TSV zurück. Der Flügelspieler spielte zuletzt ein halbes Jahr beim Nachbarverein SV Nordsode und kehrt nun nach Wallhöfen zurück. Brünjes bringt dabei reichlich Selbstvertrauen mit, nachdem er in der Rückrunde sieben Saisontore für seinen bisherigen Verein erzielte.