Transferdoppelpack für den SV Lengede

– Foto: Jens Grothe

Nach drei Saisons in Folge mit einem zweistelligen Tabellenplatz und einer langen Saison, die mit dem Klassenerhalt beendet werden konnte, soll es in der kommenden Saison für den SV Lengede besser laufen. Dafür wurden nun die ersten zwei Neuzugänge via Instagram vorgestellt.

Zum einen kommt Theo Tripler zum SVL. Der 18-Jährige spielte in der Hinrunde der abgelaufenen Saison noch für den SC Hemmingen-Westerfeld in der A-Junioren-Niedersachsenliga und war in der Rückrunde dann nur noch für den VfB Peine in der Bezirksliga aktiv. Der zentrale Mittelfeldspieler, der technisch sehr versiert ist und zudem extrem wuselig auf dem Platz agiert, stand von 14 Bezirksliga-Partien 13 Mal in der Startelf und bringt richtig viel Tempo für die Landesliga mit. Auch Hannes Tiebel ist mit seinen 19 Jahren enorm jung und spielte in der vergangenen Saison für den VfB Peine. Der Innenverteidiger musste sich in der abgelaufenen Saison noch von einem Kreuzbandriss erholen und konnte seine ersten Partien erst ab April machen. Bis zum Ende der Saison stand der zweikampfstarke Verteidiger, der durch mutiges Verteidigen auffällt noch sieben Spiele machen, zwei Mal über die vollen 90 Minuten.