Transferdoppelpack für den Bovender SV

Am Samstag startet der Bovender SV in die Vorbereitung für die neue Landesliga-Saison. Bisher spielte man zwei gute Premieren-Jahre und die Kurve soll auch weiterhin nach oben zeigen. Dabei sollen die zwei Neuzugänge helfen..

Beide spielten in den vergangenen zwei Saisons bei der SVG Göttingen und kennen damit ihre neuen Teamkollegen aus den gemeinsamen Duellen. Dennis Forkpah ist 23 Jahre alt und fühlt sich auf den offensiven Flügeln heimisch. In den vergangenen zwei Saison war er 43 Mal im Einsatz und traf dabei zwölf Mal. In der frisch abgelaufenen Saison wurde Forkpah durch eine Verletzung etwas ausgebremst und nur 14 Mal im Einsatz, dabei gelangen dem Offensivmann drei Tore.

Der Neuzugang hofft, mit seinem Tempo und seinem starken Dribbling dem Team weiterzuhelfen und auch Trainer Yannick Broscheit äußerte sich sehr positiv über den jungen Neuzugang: „Für das Umschaltspiel wird Dennis wichtig sein, er erkennt tiefe Laufwege und hat immer das gegnerische Tor im Blick“, so der Coach via Instagram.