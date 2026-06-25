Transferdoppelpack: BW Papenburg rüstet weiter auf

– Foto: Detlev Drobeck

Frank Til wechselt vom TuS Esens nach Papenburg. Nach Angaben des Vereins bringt der Neuzugang „Qualität, Einsatzbereitschaft und Erfahrung“ mit und soll der Mannschaft in der kommenden Saison weitere Impulse verleihen. Blau-Weiß Papenburg freut sich, dass sich Til für den Wechsel entschieden hat und begrüßt ihn im Verein.

Til spielte 52 Mal für Esens in der Landesliga und erzielte dabei fünf Treffer. Hinzu kommen 57 Bezirksliga-Partien, in denen er neun Mal ins Netz traf.

Außerdem verstärkt Baran-Ömer Saracoglu den Kader zur neuen Spielzeit. Der Offensivspieler kommt vom SV Concordia Ihrhove und wird ab der Saison 2026/27 ebenfalls für Blau-Weiß Papenburg auflaufen.

Der 26-Jährige spielte für Frisia Loga in der Bezirksliga einige Jahre, ehe es zu Germania Leer ging, wo er direkt den Aufstieg in die Landesliga schaffte, dort allerdings nur 14 Partien dann absolvierte.

In der abgelaufenen Saison lief Saracoglu 25 Mal für Ihrhove auf, erzielte vier Tore und startete in allen Partien.