Der FC Thüringen Weida rüstet für die Saison 2025/2026 weiter auf. – Foto: © Jens Lohse

Transfercoup³ in Weida Der FC Thüringen Weida rüstet sich eindrucksvoll für die kommende Saison. Mit einem bzw. drei echten Transfercoups sorgt der Verein für Aufsehen in der ostthüringischen Fußballlandschaft.

Gleich drei Leistungsträger des FSV Grün Weiß Stadtroda wechseln mit sofortiger Wirkung auf den Roten Hügel. Mit Simon Fuchs, dem amtierenden Torschützenkönig der Landesklasse, Stadtroda-Kapitän Pascal Wollnitzke sowie dem vielseitigen Youngster Fritz Pöckel schließt sich ein starkes Trio dem FC Thüringen Weida an. Alle drei werden künftig in der Thüringenliga für die Schwarz Gelben auflaufen.



Für viele Fußballfreunde in der Region ist dieser Wechsel eine große Überraschung. Fritz Pöckel und Simon Fuchs trugen bisher ausschließlich das Trikot ihres Heimatvereins. Pascal Wollnitzke spielte zwar einige Jahre bei SV Schott Jena, hat aber ebenfalls seine fußballerische Grundausbildung in Stadtroda erhalten. Nun wagen sie gemeinsam den Schritt, sich noch einmal sportlich neu zu orientieren. Der Weidaer Präsident Nick Schubert freut sich über den gelungenen Coup: „Trainer Hendrik Penzel und ich haben über Monate hinweg viel Zeit und Energie in diese Transfers investiert. Wir waren vor Ort, haben Spiele beobachtet und intensive Gespräche geführt. Das war keine leichte Aufgabe, aber am Ende hat sich der Aufwand mehr als gelohnt. Wir gewinnen nicht nur drei herausragende Fußballer, sondern auch menschlich starke Typen, die zu unserem Verein passen. Dieser Transfer hat eine ähnliche Strahlkraft wie damals die Verpflichtung der Schmidt Brüder vom FC Motor Zeulenroda. Zum Schluss möchte ich Eines allen Stadtrodaern versprechen: Wir werden auf ihre Jungs sehr gut aufpassen.“ Dass sich immer wieder gute Spieler aus Ostthüringen dem FC Thüringen Weida anschließen, hat gute Gründe. Die Entwicklung am Roten Hügel ist sportlich wie strukturell beachtlich. Entscheidungen werden mit Weitblick getroffen. Der Verein wächst gesund, bodenständig und mit viel Herz. Auch Trainer Hendrik Penzel zeigt sich erfreut: „Wie Nick bereits betont hat, haben wir mit diesen drei Spielern enorme Qualität dazugewonnen. Es waren viele Gespräche notwendig, aber wir haben nie den Glauben verloren, denn sie standen ganz oben auf unserer Wunschliste. Umso schöner, dass es nun geklappt hat. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“

Simon Fuchs verstärkt Offensive Mit Simon Fuchs hat sich der FC Thüringen Weida die Dienste eines der treffsichersten Angreifer der Region gesichert. Der 29-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 27 Treffer in 24 Spielen und krönte sich damit zum Torschützenkönig der Landesklasse. Der Angreifer, der seit 2014 ununterbrochen für Stadtroda in der Landesklasse aktiv war, bringt reichlich Erfahrung mit. Bereits 2012 bis 2014 lief er in der Thüringenliga auf und sammelte dort wichtige Spielpraxis. Insgesamt kommt er auf beachtliche 159 Treffer im Landesklasse-Fußball. Sein Wechsel nach Weida ist für ihn ein bedeutender Schritt: „Eine Ära voller großartiger, herausfordernder und prägender Momente beim FSV Grün Weiß Stadtroda geht für mich zu Ende. Schweren Herzens lasse ich eine tolle Mannschaft hinter mir und bedanke mich bei meinen Mitspielern, Trainern und den Fans für die vielen gemeinsamen Jahre. Dieses Jahr hat mich die Anfrage aus Weida zum ersten Mal wirklich angesprochen. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, habe sofort Wertschätzung gespürt und sehe dort die Bedingungen, mich weiterzuentwickeln – sportlich wie persönlich. Besonders freue ich mich auf das Testspiel gegen Dynamo Dresden, ein echtes Highlight zum Auftakt.“ Mit Fuchs, sowie den bereits etablierten Torschützen Oliver Peuker und Christopher Lehmann, verfügt der FC Thüringen Weida nun über eine Offensivreihe, die in der Thüringenliga für große Herausforderungen sorgen wird.

Ein weiterer Topscorer für die Weidaer Offensive um Lehmann & Peuker: Simon Fuchs. – Foto: © FC Thüringen Weida

Pascal Wollnitzke steht für Stabilität

Auch die Abwehr wird mit Erfahrung verstärkt. Mit Pascal Wollnitzke kommt der Kapitän des FSV Grün Weiß Stadtroda auf den Roten Hügel. Der 29-Jährige spielte von 2014 bis 2017 in der Oberliga für SV Schott Jena, ehe er in seine Heimat zurückkehrte. Dort übernahm er Verantwortung und wurde zur tragenden Figur in der Defensive. Nun möchte auch er noch einmal in Thüringens höchster Spielklasse angreifen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mich in der Thüringenliga zu beweisen. Die Entwicklung in Weida habe ich in den letzten Jahren verfolgt und es war schnell klar, dass ich Teil dieser Reise sein möchte. Ausschlaggebend war für mich das professionelle Umfeld, die ambitionierte Mannschaft und die sehr guten Bedingungen, die hier herrschen. Natürlich fällt mir der Abschied schwer, denn ich hatte tolle Jahre in Stadtroda mit vielen besonderen Momenten und wertvollen Menschen.“ Auch die Thüringenliga gewinnt mit Wollnitzke einen hochkarätigen Spieler, der Stabilität, Spielverständnis und Führungsqualität mitbringt.

Pascal Wollnitzke bringt Ruhe ins Spiel. – Foto: © FC Thüringen Weida

Fritz Pöckel will in Weida durchstarten Mit Fritz Pöckel kommt ein echter Allrounder ins Team. Der 27-Jährige ist im defensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch in der Abwehrkette aushelfen. Er ersetzt vorerst den langzeitverletzten David Oxenfart. In Fußballkreisen gilt Pöckel als einer der besten Spieler der Landesklasse und war auch bei anderen Thüringenligisten begehrt. Nach vielen Jahren bei seinem Heimatverein wagt er nun den nächsten Schritt: „Nach unzähligen Jahren bei meinem Heimatverein Grün Weiß Stadtroda werde ich nun einen neuen sportlichen Weg einschlagen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich habe mein ganzes Fußballleben dort verbracht, vom Nachwuchs bis zu den Männern. Dafür bin ich sehr dankbar. Doch Weida hat mich mit seiner ambitionierten Ausrichtung, der familiären Atmosphäre und einem professionellen Umfeld überzeugt. Ich freue mich auf die Herausforderung und will mit dieser Mannschaft erfolgreich Fußball spielen. Ich blicke mit viel Dankbarkeit zurück und mit großer Vorfreude nach vorn.“ Pöckel studiert aktuell Sport und Spanisch auf Lehramt in Jena und möchte auch in Weida sportlich Akzente setzen. Alles deutet darauf hin, dass der FC Thüringen Weida mit ihm einen echten Glücksgriff landen konnte.

Fritz Pöckel ist der Mann für die kreativen Momente im Mittelfeld. – Foto: © FC Thüringen Weida