Transfercoup! Westfalenliga-Aufsteiger verpflichtet Drittliga-Legende

Patrick Göbel (in Gelb) beendet seine Profilaufbahn. – Foto: Eibner Pressefotos

Staffel 2-Westfalenligist FC Roj hat Patrick Göbel (33) unter Vertrag genommen. Der langjährige Profi war von 2016 bis 2025 durchgängig in der 3. Liga unterwegs und im vergangenen Sommer mit Borussia Dortmund II in die Regionalliga West abgestiegen. Beim BVB-Nachwuchs war der Routinier Mitte der Saison längere Zeit wegen einer Muskelverletzung ausgefallen und stand letztlich nur neunmal in der Startelf. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine Profi-Karriere und lässt seine Fußballer-Laufbahn in Roj ausklingen, da er sich nach eigenen Angaben in Dortmund sehr wohl fühlt. Nach FuPa-Informationen ist Göbel bereits spielberechtigt und darf schon am kommenden Sonntag in Disteln auflaufen.

In Thüringen geboren und beim FC RW Erfurt ausgebildet gab Göbel bei den Rot-Weißen schon mit 17 Jahren sein Drittliga-Debüt gegen den FC Bayern München II am 20. April 2011. Im Sommer 2014 wechselte er zum FSV Zwickau, mit dem er zwei Jahre später in die 3. Liga aufstieg und zum festen Inventar der erst 2008 gegründete dritten Profi-Liga wurde. Weitere Stationen waren die Würzburger Kickers, der Hallesche FC und der KFC Uerdingen. Von 2021 bis 2023 stand er erneut in Zwickau unter Vertrag, bevor er von Borussia Dortmund II als Führungsspieler verpflichtet wurde. Göbel hat 305 Partien in der 3. Liga absolviert und gehört damit zu den Top 10-Rekordspielern der 3. Liga.

„Für uns ist das natürlich ein großer Transfer, eine Riesensache. Patrick hat einen großen Namen. Er ist ein überragender Fußballer und topfit", sagt Öcal Kaya, Sportlicher Leiter des FC Roj, gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten". Göbel war im Profifußball überwiegend auf der rechten Defensivseite zu Hause, in Roj ist für den erfahrenen Neuzugang allerdings eine Rolle im Zentrum vorgesehen.