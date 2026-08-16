Transfercoup vor dem Heimspiel

Hier landen nach und nach alle Spielberichte des zweiten Spieltags der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Also: immer mal wieder reinschauen, es wird voller!
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Looschen zurück beim SV Bawinkel
Kurz vor dem zweiten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga sorgt der SV Bawinkel noch einmal für Aufsehen auf dem Transfermarkt: Jannik Looschen kehrt zu seinem Heimatverein zurück.
Der Defensivspieler bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. Nach seinem Abschied aus Bawinkel führte ihn sein Weg unter anderem zu Olympia Laxten und zum SV Meppen. Für den SVM kam Looschen sogar zu einem Einsatz in der 3. Liga. Zuletzt stand er beim Landesligisten SV Holthausen-Biene unter Vertrag.
➡️ Zur Vorstellung beim SV Bawinkel
Für Bawinkel ist die Rückkehr damit weit mehr als nur eine weitere Kaderergänzung. Looschen kennt den Verein, bringt Erfahrungen aus höheren Spielklassen mit und soll der Mannschaft auch mit seiner Persönlichkeit zusätzliche Qualität verleihen.
Der Zeitpunkt könnte kaum interessanter sein: Nach dem überraschenden 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Börger empfängt die Mannschaft von Michael Wilken heute um 15 Uhr den SV Surwold.
Chapeau, SV Bawinkel - das darf man durchaus Transfercoup nennen. Ob Jannik Looschen bereits gegen Surwold vor heimischem Publikum aufläuft? Die Antwort gibt es spätestens im FuPa-Liveticker.
Fahnen dabei, Punkte geteilt: Dickmann rettet Lathen einen Zähler
Die wichtigste Frage war diesmal schon vor dem Anpfiff geklärt: Die Fahnen waren da. Eine Woche nach dem kuriosen Fauxpas beim Spiel zwischen Haren und Dalum konnte Schiedsrichter Jan Hopster gemeinsam mit seinen Assistenten Luis Maximilian Kiepe und Hannes Schulte pünktlich loslegen. Danach rückte bei knapp 30 Grad schnell der Fußball in den Mittelpunkt.
Vor rund 150 Zuschauern bestimmte Teglingen zunächst klar die Partie. Hendrik Krüßel scheiterte früh am starken Lathener Keeper Nils Pennemann. Kurz vor der Pause fehlten dann nur Zentimeter zur Führung: Ein Freistoß von Timo Hager knallte an die Unterkante der Latte und sprang im Bereich der Torlinie wieder ins Feld. Ob der Ball vollständig hinter der Linie war, ließ sich auch anhand der Bilder nicht zweifelsfrei auflösen. So ging es torlos in die Kabinen.
Nach der Pause belohnte sich der SV Teglingen. Carlo Sievering bediente Michael Schulte, der zur hochverdienten Führung traf (49.). Danach wurde Lathen allerdings stärker. Dominic Dickmann brachte zunächst das Kunststück fertig, freistehend das leere Tor zu verfehlen, machte seinen Fehlschuss später aber wieder gut: Eine zu kurze Teglinger Rückgabe erlief der Torjäger und traf zum 1:1 (75.).
Kreis-Highlights: Immer gut informiert!
In einer umkämpften Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten. Teglingen wollte den Dreier, öffnete dadurch aber Räume für Lathen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.
Teglingen dürfte sich aufgrund der starken ersten Hälfte über zwei verlorene Punkte ärgern, während Raspo nach der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang nicht unverdient einen Zähler mit an die Ems nimmt.