Transfercoup vor dem Bayernliga-Start, doch jetzt bangt 1860 München II um Zentrich

Nach den durchwachsenen Testspielergebnissen startet die U21 des TSV 1860 München am Freitag gegen den TSV Kottern in die neue Bayernliga-Spielzeit.

München – Der kleine Umbruch bei der U21 des TSV 1860 München in diesem Sommer machte sich in den Testspielen vor dem Saisonstart bemerkbar. Mit Neu-Trainer Alper Kayabunar gab es in acht Tests je vier Siege und vier Niederlagen. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, haben Sachen, die wir uns vorgenommen haben, verbessert“, kommentiert Kayabunar die durchwachsene Vorbereitung auf der Löwen-Homepage, vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen Kottern.