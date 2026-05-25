Transfercoup: Viel Regionalliga-Erfahrung für Landesklasse-Vertreter

Philipp Blume (r.) schließt sich dem Osterweddinger SV an. – Foto: Axel Kammerer

Während seiner fußballerischen Laufbahn hat Philipp Blume viele Erfahrungen gesammelt. Beim 1. FC Magdeburg wurde das Eigengewächs an den Regionalliga-Fußball herangeführt, bei der U23 von Hannover 96 hat der talentierte Verteidiger sein Glück gesucht, später spielte Blume mit dem FSV Wacker Nordhausen, dem VfB Germania Halberstadt und dem BFC Dynamo viele Jahre zu Gast bei den Größen der Regionalliga Nordost.

Doch diese Welt ließ Blume während der Saison 2020/21 hinter sich, um sich nach mehr als 170 Regionalliga-Einsätzen seiner beruflichen Neuausrichtung zu widmen. Fußball spielte Blume fortan beim SV Seilerwiesen in der Stadtoberliga und Landesklasse. Nachdem der ehemalige Regionalliga-Verteidiger im Herbst 2024 zum letzten Mal für die Elf aus dem Magdeburger Stadtpark aufgelaufen war, kündigt sich nun seine Rückkehr auf den Rasen an. Zum FuPa-Profil:

Der Osterweddinger SV, aktuell Tabellensiebter in der Landesklasse 2, darf sich künftig auf die Dienste des 33-jährigen Routiniers freuen. Zu Pfingsten hat der Verein den Transfercoup öffentlich gemacht. "Über mehrere Monate hinweg habe ich mit Philipp Blume intensiv daran gearbeitet, ihn für unseren Verein zu gewinnen", berichtet Steffen Hermann, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeit beim OSV.

Blume wird den OSV "enorm nach vorne bringen"

"Seine Entscheidung, nach Osterweddingen zu ziehen, passt ideal zu seiner beeindruckenden Regionalliga-Vergangenheit. Mit seiner sportlichen Qualität und seiner Verbundenheit zur Region wird er uns enorm nach vorne bringen", ist Hermann überzeugt. Dabei soll sich nicht nur der Fußballer Philipp Blume beim Osterweddinger SV wohlfühlen. "Gemeinsam mit seiner Familie heißen wir ihn herzlich willkommen und wünschen ihm und seinen Liebsten eine tolle Zeit hier bei uns", betont Hermann.