Transfercoup: VfR Aalen sichert sich Bundesliga-Erfahrung Der Regionalliga-Aufsteiger verpflichtet Gianluca Gaudino von Drittligist Alemannia Aachen. von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der VfR Aalen setzt nach Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg ein starkes Zeichen auf dem Transfermarkt. Gianluca Gaudino wechselt von Alemannia Aachen auf die Ostalb. Der ehemalige Profi des FC Bayern München bringt Erfahrung, Spielintelligenz und Führungsstärke mit – und soll dem Aufsteiger zusätzliche Qualität im Mittelfeld geben für die neue Saison.

Für Aalen ist die Verpflichtung ein Transfer mit Signalwirkung. Gaudino kommt aus zwei Jahren bei Alemannia Aachen, wo er in der 3. Liga als erfahrener und spielstarker Mittelfeldspieler Verantwortung übernahm. In der Saison 2024/25 absolvierte er 28 Spiele, ein Jahr später kamen 23 weitere Einsätze hinzu. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 277 Spiele, 14 Tore und 21 Vorlagen. Seine Vita reicht weit über den Amateurfußball hinaus. Ausgebildet wurde Gaudino beim FC Bayern München, für dessen Profimannschaft er in der Bundesliga zum Einsatz kam. Anschließend führten ihn Stationen unter anderem zum FC St. Gallen, zu Chievo Verona, den Young Boys Bern, dem SV Sandhausen, Altach, Lausanne und Alemannia Aachen. Besonders seine Jahre in der Schweiz, mit mehreren Einsätzen in der Super League, unterstreichen die internationale Erfahrung des Mittelfeldspielers.

Beim VfR trifft Gaudino nun auf einen Klub, der nach der Oberliga-Meisterschaft den nächsten Schritt machen will. Der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest gewinnt mit ihm einen Spieler, der das Tempo steuern, Lösungen im Ballbesitz finden und jüngeren Mitspielern Orientierung geben kann. Genau diese Mischung aus Qualität und Persönlichkeit dürfte in der höheren Liga wichtig werden. Auch menschlich passt der Wechsel in die Geschichte dieses Sommers. Gaudino zieht es näher zur Familie zurück in den Süden. Der VfR betont deshalb nicht nur seine sportliche Klasse, sondern auch Werte wie Zusammenhalt und Heimat. Für den Meister ist die Verpflichtung ein deutliches Zeichen: Aalen will in der Regionalliga nicht nur ankommen, sondern mit einem klaren, ambitionierten Profil auftreten.