Transfercoup: VfB-Frauen verpflichten Bundesliga-Talent Die Frauen des VfB Stuttgart holen Julia Mickenhagen von Bayer 04 Leverkusen. von vfb · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

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Die 21 Jahre alte Abwehrspielerin wechselt von Bayer 04 Leverkusen zum VfB Stuttgart. In Bad Cannstatt unterschreibt sie einen bis zum 30. Juni 2028 datierten Vertrag.

Julia Mickenhagen trägt ab sofort Weiß und Rot. In ihrer Jugend spielte die gebürtige Rheinländerin für die TuS Egen, den VfB Kreuzberg und die DJK Wipperfeld, ehe sie 2018 zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. Zwischen 2022 und 2023 war sie Teil der zweiten Frauenmannschaft und erzielte zwölf Tore in 38 Spielen. Seit November 2023 gehörte die 21 Jahre alte Abwehrspielerin zum Kader der ersten Mannschaft, für die sie 31 Spiele absolvierte und vier Tore erzielte. Für Deutschland lief Julia Mickenhagen zudem in der U19- und U23-Nationalmannschaft auf und kam insgesamt auf 21 Einsätze sowie ein Tor.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Julia. Sie ist eine junge, talentierte Spielerin mit Bundesliga-Erfahrung, die unsere linke Außenbahn verstärken wird. Zudem konnte sie bereits Einsätze für die U23-Nationalmannschaft sammeln. Mit ihrem Tempo und ihrer Persönlichkeit passt sie sehr gut in unser Team. Daher sind wir froh, dass sie sich für den VfB entschieden hat.“ Julia Mickenhagen sagt: „Für mich war es der richtige Zeitpunkt, sowohl sportlich als auch persönlich eine neue Herausforderung anzunehmen. Besonders beeindruckt mich, wie geschlossen der gesamte Verein hinter der Frauenmannschaft steht. Ich möchte mich gemeinsam mit dem Team in der 1. Bundesliga etablieren. Ein weiteres Ziel ist, mich persönlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen.“