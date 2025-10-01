Transfercoup: Verbandsligist verpflichtet früheren Regionalliga-Akteur

– Foto: FSV Waiblingen

Der Verbandsligist FSV Waiblingen kann kurz vor Ende der Transferphase einen weiteren namhaften Neuzugang präsentieren: Aron Viventi verstärkt ab sofort das Mittelfeld der Waiblinger.







Der 28-jährige gebürtige Deutsche bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er bereits 128 Pflichtspiele für namhafte Vereine wie TSG Balingen, SSV Ulm 1846, Stuttgarter Kickers, TSG Hoffenheim II sowie zuletzt den 1. Göppinger SV. Dabei erzielte er 13 Tore und bereitete 3 Treffer vor.

Mit seiner Übersicht, Zweikampfstärke und Dynamik im zentralen Mittelfeld soll Viventi eine wichtige Rolle in der neuen Saison übernehmen und dem Team zusätzliche Stabilität sowie kreative Impulse verleihen. „Mit Aron gewinnen wir einen Spieler, der sowohl sportlich als auch charakterlich perfekt in unser Konzept passt. Er kennt die Regionalliga und Oberliga sehr gut und wird unserer jungen Mannschaft sofort helfen können“, betont Sportdirektor Sandro Palmeri.