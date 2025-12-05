Transfercoup: Verbandsligist sichert sich internationale Erfahrung

Bei Verbandsligist SV Fellbach gibt es nach dem letzten Ligaspiel vor der Winterpause bereits der zweite Transfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Wintertransfer No.2
Kiki Dulabic kehrt zurück an den Kappelberg!
Kristijan Dulabic: „Ich freue mich sehr, nach so vielen Jahren zu meinem Heimatclub zurückzukehren. Nach den guten Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter freue ich mich umso mehr, wieder zu Hause zu sein und das Team zu unterstützen.Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Momente zu erleben.“
Sportlicher Leiter Theo Fringelis: „Mit Kiki Dulabic ist uns natürlich ein Transfercoup gelungen. Er bringt internationale Erfahrung mit aufgrund seiner Zeit in Bosnien und Norwegen. Zuletzt hat er für Furore in der Regionalliga in Österreich gesorgt. Umso schöner das er trotz vieler Angebote wir ihn für seinen Heimatverein wieder gewinnen konnten. Kiki war bei uns 9 Jahre in der Jugend und zieht nun wieder nach Fellbach.
Er ist ein Vollblutstürmer und ist für unsere Offensive eine tolle Bereicherung.“
Wir wünschen dir einen guten Start in deiner alten Heimat und für die Zeit auf dem Platz viel Erfolg
1. Young Boys Reutlingen 17 13-3-1 46:21 42
2. FC Holzhausen 17 11-3-3 38:13 36
3. TSV Berg 17 10-3-4 52:24 33
4. TSV Oberensingen 17 10-2-5 43:17 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 17 10-2-5 33:23 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 16 8-3-5 32:29 27
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 17 8-3-6 22:21 27
8. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
9. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 17 7-1-9 22:35 22
10. SSV Ehingen-Süd 17 6-3-8 25:33 21
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 16 5-3-8 28:41 18
12. FC Rottenburg (Auf) 17 5-2-10 31:40 17
13. FC Esslingen 16 4-5-7 26:39 17
14. TSV Weilimdorf (Auf) 17 5-1-11 33:43 16
15. TSG Tübingen 17 4-3-10 15:41 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 17 3-4-10 25:35 13
17. VfR Heilbronn 17 2-6-9 21:32 12
