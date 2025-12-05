Transfercoup: Verbandsligist sichert sich internationale Erfahrung

Bei Verbandsligist SV Fellbach gibt es nach dem letzten Ligaspiel vor der Winterpause bereits der zweite Transfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Kristijan Dulabic: „Ich freue mich sehr, nach so vielen Jahren zu meinem Heimatclub zurückzukehren. Nach den guten Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter freue ich mich umso mehr, wieder zu Hause zu sein und das Team zu unterstützen.Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Momente zu erleben.“

Sportlicher Leiter Theo Fringelis: „Mit Kiki Dulabic ist uns natürlich ein Transfercoup gelungen. Er bringt internationale Erfahrung mit aufgrund seiner Zeit in Bosnien und Norwegen. Zuletzt hat er für Furore in der Regionalliga in Österreich gesorgt. Umso schöner das er trotz vieler Angebote wir ihn für seinen Heimatverein wieder gewinnen konnten. Kiki war bei uns 9 Jahre in der Jugend und zieht nun wieder nach Fellbach.

Er ist ein Vollblutstürmer und ist für unsere Offensive eine tolle Bereicherung.“