Transfercoup: Verbandsliga-Meister holt Regionalliga-Erfahrung

– Foto: Eibner / Verein

Die Young Boys Reutlingen planen nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg weiter für die Oberliga Baden-Württemberg. Mit Tim Wöhrle kommt ein erfahrener Innenverteidiger, der bereits höherklassige Stationen vorweisen kann und der Defensive des Aufsteigers Stabilität, Führungsqualität und zusätzliche Reife verleihen soll. Auch jungen Spielern soll er helfen.

Der 27-Jährige schließt sich den Young Boys zur kommenden Saison an und bringt eine Vita mit, die gerade für einen Aufsteiger besonders wertvoll sein kann. Tim Wöhrle wurde in mehreren Jugendmannschaften der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet und kam dort später auch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Anschließend führten ihn seine Stationen unter anderem zur TSG Balingen und zum FC Homburg, ebenfalls in die Regionalliga. Damit bringt der Innenverteidiger Erfahrung aus einem Niveau mit, auf dem Intensität, Tempo und taktische Anforderungen deutlich steigen.

Genau diese Erfahrung soll in Reutlingen eine wichtige Rolle spielen. Die Young Boys haben sich mit 24 Siegen, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen aus 30 Spielen frühzeitig zum Meister der Verbandsliga gekrönt und stehen mit 76 Punkten sowie einem Torverhältnis von 97:33 klar an der Spitze. Nach dem feststehenden Aufstieg geht es nun darum, den Kader gezielt auf die Anforderungen der Oberliga auszurichten.