Transfercoup: Verbandsliga-Absteiger holt Oberliga-Spieler

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen meldet einen bedeutenden personellen Erfolg für die kommende Spielzeit in der Landesliga. Mit Patrick Tichy wechselt ein überaus erfahrener Defensivspieler zum Remstal-Klub. Der 33-Jährige soll mit seiner Routine aus der Oberliga und seinen Führungsqualitäten der Waiblinger Abwehr die nötige Stabilität verleihen.

Der nächste starke Neuzugang für den FSV Waiblingen ist perfekt: Patrick Tichy wechselt ab Sommer von der TSG Backnang zum FSV Waiblingen. Der 33-jährige Defensivspieler bringt enorme Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mit. Für die TSG Backnang spielte Tichy insgesamt 258 Mal und konnte dabei 11 Tore erzielen. Mit seiner großen Erfahrung, seiner Mentalität und seiner ausgeprägten Führungsqualität soll er der Defensive des FSV Waiblingen in Zukunft zusätzliche Stabilität geben.

Große Begeisterung über die neue Top-Verpflichtung

Waiblingens Sportdirektor Sandro Palmeri zeigte sich nach den Gesprächen mit dem erfahrenen Verteidiger hochzufrieden. In einer Pressemitteilung des Vereins sagt er: „Wir hatten tolle Gespräche mit Patrick Tichy und waren sofort überzeugt, dass er unserer Abwehr wieder enorme Stabilität geben wird. Patrick war von unseren Zielen und Visionen ebenfalls direkt begeistert, weshalb er sich letztendlich für den FSV Waiblingen entschieden hat. Für uns ist das eine absolute Top-Verpflichtung.“

Wichtige Rolle auf und neben dem Platz

Auch die Fans des FSV Waiblingen dürfen sich auf den erfahrenen Neuzugang freuen. Der routinierte Defenzivakteur soll in Zukunft sowohl sportlich als auch menschlich eine tragende und wichtige Rolle im Verein einnehmen.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________