Transfercoup – SV Millingen engagiert ehemaliges Schalke-Talent

Die Provokationen und Handgreiflichkeiten nach dem gewonnenen Relegationsspiel gegen den 1. FC Lintfort II sind derweil inzwischen aufgearbeitet. „Wir haben uns ausgesprochen und auf beiden Seiten bleibt nichts Negatives hängen“, betont Jahn. Auch Trainer Scholz ordnet die Vorfälle ein: „Es war unschön und hat den ersten Moment der Freude etwas getrübt. Aber es waren Emotionen und ein Wortgefecht, das man nicht zu hoch bewerten sollte.“

Am 21. Juli bittet der Coach wieder zum Trainingsauftakt. Es folgen Testspiele gegen den FC Meerfeld II (26. Juli), den SV Issum (29. Juli), den VfvB Ruhrort/Laar (3. August), die A-Jugend des SV Budberg (8. August), den FC Traar (9. August) sowie den TuS Mündelheim (23. August).