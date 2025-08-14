Transfercoup- Steven Taran wechselt nach Oedekoven!

Transfercoup: Steven Taran schließt sich zur neuen Saison unseren blau weißen Farben an. Mit Steven ist uns ein absoluter Top-Transfer gelungen, er kommt vom TB Witterschlik und kam in der vergangenen Saison auf 23 Tore.

Steven bringt neben einem unfassbaren Tempo eine gute Technik, abschlusstärke und das Auge für den Mitspieler mit. Alles was einen Stürmer ausmacht, da spricht seine Quote aus der vergangenen Saison für sich, an welche er anknüpfen will. Sein klares Ziel ist es mit Toren und Assits dazubeizutragen, dass in Oedekoven in der Saison 26/27 endlich wieder A-Klassen Fußball gespielt wird. Steven ist flexibel einsetzbar, er kann eine moderne 9 sowie beide außenbahnen bekleiden.

Chefcoach Halfen äußert sich wie folgt: "Mit Steven kommt ein absoluter Unterschiedsspieler in unsere Reihen, von dem ich mir Torgefahr für unsere Offensivreihe erhoffe. Er bringt zudem ein anderes Profil mit, als unsere anderen Angreifer, was uns noch flexibler macht".

In diesem Sinne Herzlich Willkomen Steven! Wir können es kaum abwarten, wenn die Tormusik das erste mal ertönt, nachdem du das Leder in die Maschen gehauen hast.

Blau Weiß Oedekoven - Leidenschaft die verbindet.