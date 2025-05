Transfercoup! Siegener Aufstiegsheld setzt Laufbahn in der B-Liga fort

Karriereende von Mats Scheld (31) hieß es. Aber so früh? Im fast noch besten Fußballalter? Nein! Die Sportfreunde schrieben, dass Schluss mit dem höherklassigen Fußball ist. Wo dieser für Scheld ganz persönlich beginnt, schien offen. Nun ist aber klar, dass er ganz unten einer "Herzensangelegenheit" nachgehen wird. Bei seinem Heimatverein TSG Adler Dielfen schnürt der Routinier in der kommenden Spielzeit die Fußballschuhe. Dies gab der Verein am heutigen Tage auf Social Media bekannt.

"Für Mats Scheld schließt sich ein Kreis: Mats ist in Dielfen aufgewachsen und hat hier das Fußballspielen gelernt. Nach seiner Jugendzeit bei Schalke 04 und Rot Weiß Oberhausen, Seniorenstationen beim 1. FC Kaan Marienborn und zuletzt den Sportfreunden Siegen, kehrt der 45-malige Regionalligaspieler wieder zu seinen Wurzeln zurück. Neben seiner Rolle als Spieler in der 1. Mannschaft wird Mats auch die C-Jugend in unserer JSG Wieland mit betreuen", heißt es von Vereinsseite.

Scheld sagt in der Lokalpresse "Siegener Zeitung": „Es wird ja oft von einer Herzensangelegenheit gesprochen, aber in dem Fall ist es wirklich so. Über all die Jahre habe ich den Kontakt nach Dielfen nie verloren, sondern eher aktiv gesucht. Ich möchte jetzt einfach mit Kumpels Fußball spielen und bin überzeugt, dass das eine coole Sache wird. In Dielfen ist Vater Jürgen der Fußball-Abteilungsleiter, Mutter Katharina die Geschäftsführerin und Bruder Nils mittlerweile 2. Vorsitzender, jetzt komplettiert der ältere Sohn das Bild.