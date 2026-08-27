Transfercoup: Sebastian Polter kehrt zum SV Wilhelmshaven zurück Ziel bleibt die Spitzengruppe der Oberliga von red · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

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Der SV Wilhelmshaven holt einen prominenten Namen zurück an den Jadebusen: Sebastian Polter kehrt in seine Geburtsstadt und zu seinem Jugendverein zurück. Der 35 Jahre alte Angreifer erhält einen Dreijahresvertrag und wird beim Oberligisten künftig als spielender Trainer gemeinsam mit Cheftrainer Bi Le Tran Verantwortung übernehmen.

Dem SV Wilhelmshaven ist ein bemerkenswerter Transfer für die Oberliga Niedersachsen gelungen. Sebastian Polter schließt sich seinem Jugendverein an und bindet sich für drei Jahre an den SVW. Der frühere Bundesliga-Profi soll dabei nicht nur auf dem Platz helfen, sondern seine Erfahrung aus mehr als 15 Jahren im Profifußball auch in die sportliche Arbeit des Vereins einbringen. Zuletzt spielte Polter in Serbien für Partizan Belgrad. Seine lange Laufbahn führte den gebürtigen Wilhelmshavener zuvor unter anderem zum VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, VfL Bochum, FC Schalke 04, SV Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, zu Fortuna Sittard und den Queens Park Rangers. Nun folgt die Rückkehr dorthin, wo seine fußballische Laufbahn einst begann.

Polter entscheidet sich bewusst für langfristigen Weg Nach Angaben Polters gab es auch Möglichkeiten, seine Karriere in höheren Spielklassen fortzusetzen. Ausschlaggebend für den Wechsel nach Wilhelmshaven sei jedoch die Perspektive gewesen, die ihm die Verantwortlichen aufgezeigt hätten. „Ich habe in meiner Karriere viele Vereine kennengelernt und zahlreiche Gespräche geführt. Deshalb kann ich sehr gut einschätzen, wenn ein Klub professionell arbeitet und eine klare Vorstellung von seiner Zukunft hat“, sagt Polter. Genau diesen Eindruck habe er beim SVW gewonnen. „Natürlich hatte ich auch Angebote aus höheren Spielklassen. Trotzdem habe ich mich ganz bewusst für ein langfristiges Engagement beim SVW entschieden.“