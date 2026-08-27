Transfercoup: Sebastian Polter kehrt zum SV Wilhelmshaven zurück

Der SV Wilhelmshaven holt einen prominenten Namen zurück an den Jadebusen: Sebastian Polter kehrt in seine Geburtsstadt und zu seinem Jugendverein zurück. Der 35 Jahre alte Angreifer erhält einen Dreijahresvertrag und wird beim Oberligisten künftig als spielender Trainer gemeinsam mit Cheftrainer Bi Le Tran Verantwortung übernehmen.
Dem SV Wilhelmshaven ist ein bemerkenswerter Transfer für die Oberliga Niedersachsen gelungen. Sebastian Polter schließt sich seinem Jugendverein an und bindet sich für drei Jahre an den SVW. Der frühere Bundesliga-Profi soll dabei nicht nur auf dem Platz helfen, sondern seine Erfahrung aus mehr als 15 Jahren im Profifußball auch in die sportliche Arbeit des Vereins einbringen.
Zuletzt spielte Polter in Serbien für Partizan Belgrad. Seine lange Laufbahn führte den gebürtigen Wilhelmshavener zuvor unter anderem zum VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, VfL Bochum, FC Schalke 04, SV Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, zu Fortuna Sittard und den Queens Park Rangers. Nun folgt die Rückkehr dorthin, wo seine fußballische Laufbahn einst begann.
Nach Angaben Polters gab es auch Möglichkeiten, seine Karriere in höheren Spielklassen fortzusetzen. Ausschlaggebend für den Wechsel nach Wilhelmshaven sei jedoch die Perspektive gewesen, die ihm die Verantwortlichen aufgezeigt hätten.
„Ich habe in meiner Karriere viele Vereine kennengelernt und zahlreiche Gespräche geführt. Deshalb kann ich sehr gut einschätzen, wenn ein Klub professionell arbeitet und eine klare Vorstellung von seiner Zukunft hat“, sagt Polter. Genau diesen Eindruck habe er beim SVW gewonnen. „Natürlich hatte ich auch Angebote aus höheren Spielklassen. Trotzdem habe ich mich ganz bewusst für ein langfristiges Engagement beim SVW entschieden.“
Seine Aufgabe sieht der Angreifer dabei ausdrücklich über das Sportliche hinaus. Er wolle Abläufe weiter professionalisieren und dabei helfen, „den SVW wieder zu einer echten Marke mit Strahlkraft für die gesamte Region zu machen“. Die Rückkehr besitzt für ihn zudem eine persönliche Bedeutung: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in meine Geburtsstadt und zu meinem Jugendverein zurückzukehren.“
An der bisherigen Rolle von Bi Le Tran ändert die Verpflichtung nichts. Vorstand Dr. Hans Herrnberger betont, dass der Verein mit dessen Arbeit sehr zufrieden sei. Polter komme als zusätzliche Kraft hinzu. „Beide werden künftig gemeinsam und auf Augenhöhe die sportlichen Geschicke des SV Wilhelmshaven führen“, erklärt Herrnberger. Für den Vorstand ist die Verpflichtung „ein echtes Statement für den Fußballstandort Wilhelmshaven“.
Auch Bi Le Tran sieht in dem prominenten Neuzugang eine Verstärkung auf mehreren Ebenen. „Sebastian ist auf und neben dem Platz eine enorm wertvolle Verstärkung für den SV Wilhelmshaven. Er bringt sportliche Qualität, Führungsstärke und einen riesigen Erfahrungsschatz mit“, sagt der Cheftrainer.
Sportlich ist die Zielsetzung zunächst klar umrissen. Der SVW will sich in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen behaupten. Polter soll dabei als Spieler unmittelbar helfen und zugleich gemeinsam mit Tran die sportliche Arbeit gestalten.
Weitere Hintergründe zur Verpflichtung und zur künftigen Aufgabenverteilung will der SV Wilhelmshaven in einem Podcast erläutern. Die Aufnahme ist für Donnerstagabend vorgesehen, die Veröffentlichung soll entweder noch am selben Abend oder am Freitag erfolgen.