Transfercoup: Regionalligist leiht Bundesliga-Spieler aus

Einen Transfercoup hat Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach gelandet und einen Spieler vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Das teilt der 1. FC Heidenheim dazu mit:

Mit sofortiger Wirkung wechselt Luka Janes auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim 1846 für ein Jahr zur SG Sonnenhof Großaspach, derzeitiger Tabellendritter der Regionalliga Südwest. Beim FCH ist sein Vertrag noch bis zum Sommer 2028 gültig.

„Es war Luka‘s ausdrücklicher Wunsch, dies zu realisieren. Mit der Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach soll Luka nun Spielpraxis sammeln und dadurch fußballerisch die nächsten Schritte machen“, sagt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und ergänzt: „Wir sind davon überzeugt, dass Großaspach für seine Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt die richtige nächste Station ist.“