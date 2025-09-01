Transfercoup: Regionalligist leiht Bundesliga-Spieler aus

Einen Transfercoup hat Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach gelandet und einen Spieler vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Das teilt der 1. FC Heidenheim dazu mit:
Mit sofortiger Wirkung wechselt Luka Janes auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim 1846 für ein Jahr zur SG Sonnenhof Großaspach, derzeitiger Tabellendritter der Regionalliga Südwest. Beim FCH ist sein Vertrag noch bis zum Sommer 2028 gültig.
„Es war Luka‘s ausdrücklicher Wunsch, dies zu realisieren. Mit der Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach soll Luka nun Spielpraxis sammeln und dadurch fußballerisch die nächsten Schritte machen“, sagt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und ergänzt: „Wir sind davon überzeugt, dass Großaspach für seine Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt die richtige nächste Station ist.“
Der 1,83 Meter große Defensivspieler wechselte zur Saison 2018/19 von der Jugend des 1. FC Normannia Gmünd ins HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum des 1. FC Heidenheim 1846. Nach insgesamt fünf Jahren, in denen er die FCH U17 und die FCH U19 durchlief, erhielt er zur Saison 2023/24 einen Profivertrag, kam bislang aber in keinem Pflichtspiel zu einem Einsatz.
+++
So sehen die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest aus:
6. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt
So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau