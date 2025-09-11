Transfercoup: Regionalliga-Spieler zieht es in die Bezirksliga

Der TSV Straßberg hat mit der Verpflichtung von Jan Ferdinand einen echten Coup gelandet. Schon in seinem ersten Spiel für den Bezirksligisten erzielte der Stürmer vier Treffer beim 7:0 am heutigen Abend gegen den SV Kolbingen.
Der große Transfercoup
Der TSV Straßberg sorgt mit der Verpflichtung von Jan Ferdinand für Aufsehen. Der 28 Jahre alte Stürmer, 1,91 Meter groß, bringt die Erfahrung aus zahlreichen Jahren in der Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg mit. Stationen wie der VfB Stuttgart II, die TSG Hoffenheim II, die SG Sonnenhof Großaspach und zuletzt die TSG Balingen stehen in seiner Vita. Dass ein Spieler mit dieser Vergangenheit nun das Trikot eines Bezirksligisten trägt, darf ohne Zweifel als Transfercoup bezeichnet werden.
Ein Traumstart im neuen Trikot
Schon in seinem ersten Pflichtspiel für Straßberg am heutigen Donnerstagabend zeigte Ferdinand eindrucksvoll, warum die Verantwortlichen alles darangesetzt hatten, ihn zu verpflichten. Beim 7:0-Kantersieg über den SV Kolbingen war er der überragende Mann auf dem Platz. Gleich in der 3. Minute eröffnete er den Torreigen mit dem 1:0, nur sieben Minuten später erhöhte er auf 2:0. Damit legte er früh den Grundstein für einen Abend, der in Straßberg in Erinnerung bleiben wird.
Straßberg überrollt Kolbingen
Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch. Elias Göz schraubte das Ergebnis in der 15. Minute auf 3:0, ehe ein Eigentor von Dominik Frühwirt in der 24. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Straßberg nicht nach. Nick Schulz traf in der 47. Minute zum 5:0, bevor Ferdinand endgültig zum Mann des Spiels wurde. Mit Treffern in der 52. und 61. Minute machte er seinen Viererpack perfekt und setzte den Schlusspunkt unter einen perfekten Einstand.
Erfahrung aus höheren Ligen
Ferdinands Werdegang unterstreicht, welche Qualität nun in Straßberg aufläuft. Schon in der U19-Bundesliga erzielte er für den VfB Stuttgart 2015/16 zehn Tore in 19 Spielen. In der Regionalliga folgten Jahre mit regelmäßigen Einsätzen und Toren: 29 Spiele und sieben Treffer 2017/18 für den VfB Stuttgart II, fünf Tore für die TSG Hoffenheim II in der Saison 2019/20 oder 14 Tore in der Spielzeit 2021/22 für die TSG Balingen. Insgesamt stehen in seiner Karriere über 200 Einsätze in Regionalliga und Oberliga zu Buche.
Vom Regionalliga-Torjäger zum Bezirksliga-Leader
Nach seinen Jahren in Balingen, wo er allein in der Saison 2022/23 elf Treffer erzielte, schlug Ferdinand im Sommer einen neuen Weg ein. Mit seinem Wechsel zum TSV Straßberg sorgt er nun in der Bezirksliga für Furore. Vier Tore im Debütspiel sind ein klares Statement – nicht nur für seine neue Mannschaft, sondern auch an die gesamte Liga.
Signalwirkung für die Konkurrenz
Mit dem 7:0-Erfolg und dem glänzenden Einstand von Ferdinand hat der TSV Straßberg eine deutliche Botschaft gesendet. Der Transfercoup zahlt sich vom ersten Spiel an mit ihm aus, und die Konkurrenz weiß nun, dass Straßberg nun einen echten Unterschiedsspieler hat. Die Emotionen nach diesem Auftakt lassen erahnen, dass Ferdinand und der TSV Straßberg in dieser Spielzeit noch für weitere Schlagzeilen sorgen könnten.