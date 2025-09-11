Transfercoup: Regionalliga-Spieler zieht es in die Bezirksliga

– Foto: Imago

Der TSV Straßberg hat mit der Verpflichtung von Jan Ferdinand einen echten Coup gelandet. Schon in seinem ersten Spiel für den Bezirksligisten erzielte der Stürmer vier Treffer beim 7:0 am heutigen Abend gegen den SV Kolbingen.





Der große Transfercoup

Der TSV Straßberg sorgt mit der Verpflichtung von Jan Ferdinand für Aufsehen. Der 28 Jahre alte Stürmer, 1,91 Meter groß, bringt die Erfahrung aus zahlreichen Jahren in der Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg mit. Stationen wie der VfB Stuttgart II, die TSG Hoffenheim II, die SG Sonnenhof Großaspach und zuletzt die TSG Balingen stehen in seiner Vita. Dass ein Spieler mit dieser Vergangenheit nun das Trikot eines Bezirksligisten trägt, darf ohne Zweifel als Transfercoup bezeichnet werden.

Ein Traumstart im neuen Trikot

Schon in seinem ersten Pflichtspiel für Straßberg am heutigen Donnerstagabend zeigte Ferdinand eindrucksvoll, warum die Verantwortlichen alles darangesetzt hatten, ihn zu verpflichten. Beim 7:0-Kantersieg über den SV Kolbingen war er der überragende Mann auf dem Platz. Gleich in der 3. Minute eröffnete er den Torreigen mit dem 1:0, nur sieben Minuten später erhöhte er auf 2:0. Damit legte er früh den Grundstein für einen Abend, der in Straßberg in Erinnerung bleiben wird. Straßberg überrollt Kolbingen

Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch. Elias Göz schraubte das Ergebnis in der 15. Minute auf 3:0, ehe ein Eigentor von Dominik Frühwirt in der 24. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Straßberg nicht nach. Nick Schulz traf in der 47. Minute zum 5:0, bevor Ferdinand endgültig zum Mann des Spiels wurde. Mit Treffern in der 52. und 61. Minute machte er seinen Viererpack perfekt und setzte den Schlusspunkt unter einen perfekten Einstand.