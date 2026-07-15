Transfercoup: Regionalliga-Erfahrung für Viktoria Potsdam

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der SV Viktoria Potsdam verstärkt sich für die anstehende Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga mit einem hochkarätigen Neuzugang. Christian Flath, ein erfahrener Akteur mit über 100 Regionalliga-Einsätzen, verlässt den FSV 63 Luckenwalde und soll dem Potsdamer Mittelfeld neue Qualität verleihen.

Die Nachricht sorgt für Aufsehen in der Brandenburgliga: Dem SV Viktoria Potsdam ist ein Transfercoup gelungen. Mit Christian Flath wechselt ein gestandener und routinierter Mittelfeldakteur zu den Potsdamern. Der 32-jährige Neuzugang wird in der neuen Spielzeit 2026/2027 das Trikot mit der Rückennummer 10 tragen. Es ist ein Transfer, der Emotionen weckt und die Ambitionen des Vereins unterstreicht, auch wenn der Wechsel sachlich betrachtet vor allem die Qualität und Struktur des Kaders im Mittelfeld gezielt anheben soll.

Die sportliche Laufbahn von Flath ist eng mit dem FSV 63 Luckenwalde verbunden, wo er über Jahre hinweg tragende Rollen übernahm. In der vergangenen Saison 2025/2026 kam der Mittelfeldspieler in der Regionalliga Nordost zwar auf keine Einsätze, doch seine früheren Spielzeiten zeugen von enormer Torgefahr und Spielmacher-Qualitäten. So absolvierte er in der Saison 2024/2025 t nur 3 Spiele (0 Tore, 0 Assists), glänzte aber in der Spielzeit 2023/2024 mit herausragenden 10 Toren und 8 Assists in 29 Regionalligapartien.

Auch in den Jahren davor bewies er seine Klasse: 2022/2023 erzielte er 11 Treffer in 25 Begegnungen, während er 2021/2022 in 34 Partien 6 Tore und 7 Assists beisteuerte. Seine ersten Schritte in der Regionalliga Nordost für Luckenwalde machte er in der Saison 2020/21 mit 13 Spielen, einem Tor und zwei Vorlagen. Zuvor war er in der NOFV-Oberliga Süd für den Verein aktiv, wo er in der Saison 2019/20 in 15 Spielen 5 Tore erzielte und in der Spielzeit 2018/19 mit 24 Toren und einer Vorlage in 28 Partien eine überragende Quote vorweisen konnte.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Flath unter anderem beim F.C. Hansa Rostock. In der Saison 2017/18 lief er für die zweite Mannschaft der Rostocker in der NOFV-Oberliga Nord auf (21 Spiele, 9 Tore), nachdem er bereits in der Saison 2012/13 in der U19-Bundesliga für die Hanseaten in 24 Spielen 6 Tore erzielen und ein Tor vorbereiten konnte.

Fr., 17.07.2026, 19:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 19:00 PUSH

Erster Härtetest im neuen Trikot

Die Vorfreude ist groß, und lange gedulden müssen sie sich nicht, um die Mannschaft und den neuen Zehner in Aktion zu sehen. Das nächste Testspiel des SV Viktoria Potsdam steht bereits kurz bevor. Am Freitag, den 17.07.2026, tritt das Team um 19 Uhr bei der SG Sielow an. Es wird die erste Gelegenheit sein, die neu formierte Mannschaft und den hochklassigen Neuzugang im Zusammenspiel auf dem Platz zu beobachten.