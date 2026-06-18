Transfercoup: Regionalliga-Erfahrung für SV Grün-Weiss Ahrensfelde

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Der SV Grün-Weiss Ahrensfelde meldet für die neue Spielzeit 2026/2027 in der Brandenburgliga einen bemerkenswerten Transfercoup. Mit Daniel Hänsch wechselt ein erfahrener und torgefährlicher Offensivakteur von Sparta Lichtenberg zum Verein, der den Kader im Angriff gezielt verstärken soll.

Der SV Grün-Weiss Ahrensfelde verstärkt sich für die anstehende Saison hochkarätig. In einer Pressemitteilung unter dem Titel „Neue Männer in „GRÜN-WEISS“ - Part 1“ gibt der Verein die Verpflichtung von Daniel Hänsch bekannt. Der 30-jährige Offensivspieler wechselt von Sparta Lichtenberg nach Ahrensfelde. Der Klub verweist darauf, dass der erste Neuzugang für das Brandenburgligateam ordentlich Erfahrung aus der Regional- und Oberliga mitbringt. Neben Sparta Lichtenberg lief der Angreifer in seiner bisherigen Karriere bereits für den VFC Plauen, FSV Budissa Bautzen, den Bischofswerdaer FV sowie den Brandenburger SC Süd auf. Er ist als Verstärkung für die Offensive des Kaders vorgesehen.

Starke Torquote in Lichtenberg

Zuletzt stellte Hänsch seine Treffersicherheit über mehrere Jahre beim SV Sparta Lichtenberg eindrucksvoll unter Beweis. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord absolvierte er 28 Spiele, in denen er 13 Tore erzielte. Noch erfolgreicher gestaltete sich die vorherige Saison 2024/25, in der er in 26 Partien 16 Mal traf und ein Tor vorbereitete. In der Oberliga-Saison 2023/24 kam er auf 20 Einsätze, sechs Tore und eine Vorlage.

Zuvor zeigte sich der Offensivakteur bereits in der Berlin-Liga äußerst treffsicher: In der Saison 2022/23 verbuchte er in 31 Spielen beachtliche 24 Tore sowie sechs Vorlagen, nachdem er im Jahr zuvor (2021/22) ebenfalls in 31 Spielen 22 Tore und fünf Assists beisteuerte. Seine Zeit bei Sparta begann mit elf Toren in 19 Spielen der Saison 2019/20 und drei Treffern in fünf Einsätzen in der darauffolgenden Spielzeit 2020/21, bei der er zudem eine Vorlage gab.

Langjährige Erfahrung

Vor seinem Engagement in der Hauptstadt sammelte Hänsch bei anderen Klubs weitreichende Erfahrungen im überregionalen Fußball. In der Saison 2018/19 stand er für den Brandenburger SC Süd in der NOFV-Oberliga Nord auf dem Platz und erzielte in 30 Spielen zwölf Tore. In der Spielzeit 2017/18 war er zweigleisig aktiv: Für den Bischofswerdaer FV 08 bestritt er zwölf Spiele in der NOFV-Oberliga Süd und traf zweimal, während er zudem für den FSV Budissa Bautzen acht Begegnungen in der Regionalliga Nordost absolvierte und ein Tor erzielte. Bereits in der Vorsaison 2016/17 lief er für Bautzen 23 Mal in der Regionalliga Nordost auf und traf zweimal.

Seine früheren Stationen umfassen den VFC Plauen in der NOFV-Oberliga Süd in der Saison 2015/16, wo er in 29 Spielen sechs Tore markierte, sowie den FC Erzgebirge Aue II, für den er in der Saison 2014/15 in 18 Oberliga-Süd-Partien ohne Torerfolg blieb. Mit dieser enormen sportlichen Vita im Gepäck verstärkt Hänsch nun die Grün-Weißen.