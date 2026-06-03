Transfercoup perfekt: SB Rosenheim holt Kerschbaum aus Wasserburg Vierter Neuzugang beim SBR von PM SB Rosenheim · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Manuel Kerschbaum wechselt von Bayernliga-Aufsteiger Wasserburg zum Sportbund Rosenheim. – Foto: SB Rosenheim

Nächster Neuzugang beim Sportbund Rosenheim: Die Grün-Weißen verpflichten Manuel Kerschbaum vom Bayernliga-Aufsteiger TSV Wasserburg und landen damit einen echten Transfercoup.

Der Sportbund Rosenheim sorgt für ein echtes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Mit Manuel Kerschbaum holen die Grün-Weißen einen namhaften Neuzugang für die kommende Saison zurück an die Pürstlingstraße. Wie schon die ersten drei Neuzugänge kennt auch Kerschbaum den Verein bereits aus früheren Zeiten. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Landesligisten TSV Wasserburg an die Pürstlingstraße. Mit den Wasserburgern feierte Kerschbaum zuletzt sogar den Aufstieg in die Bayernliga und bringt somit nicht nur Qualität, sondern auch wertvolle Erfahrung aus höheren Spielklassen mit zum Sportbund.

Nach Aufstieg in die Bayernliga mit Wasserburg: Manuel Kerschbaum kehrt zurück zum Sportbund Trotz wiederkehrender Verletzungsrückschläge in den vergangenen Jahren konnte der 25-Jährige seine Klasse immer wieder unter Beweis stellen. Vor allem in seinen ersten Spielzeiten in Wasserburg gehörte Kerschbaum zu den prägenden Akteuren und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich sein Team im oberen Tabellendrittel etablieren konnte. SBR-Trainer Patrick Zimpfer zeigt sich entsprechend begeistert: „Manu ist natürlich ein absoluter Toptransfer. Er hatte in den letzten Jahren leider etwas Verletzungspech, aber unabhängig davon hat er zahlreiche Landesligaspiele absolviert und gerade in seinen ersten beiden Saisons in Wasserburg großen Anteil daran gehabt, dass die Mannschaft oben mitgespielt hat. Wir wollen ihm hier wieder den Spaß am Fußball vermitteln – gleichzeitig soll er bei uns eine Führungsrolle übernehmen.“