Transfercoup: Oberligist verpflichtet Alexander Bittroff

Der Oberligist VfB 1921 Krieschow freut sich sehr, einen erfahrenen Neuzugang präsentieren zu können: Alexander „Biete“ Bittroff wechselt mit sofortiger Wirkung zum Team aus der NOFV-Oberliga Süd und wird künftig mit der Rückennummer 2 auflaufen. Der 36-jährige Defensivspezialist aus Lauchhammer bringt die reichlich Erfahrung aus 500 Pflichtspielen im deutschen Profifußball mit.





Seine Karriere begann in der Jugend des FC Energie Cottbus, wo er 2008 seinen ersten Profivertrag unterschrieb und 2009 in der 2. Bundesliga debütierte. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einer festen Größe bei den Lausitzern und absolvierte über 130 Partien.

Stationen seiner erfolgreichen Laufbahn waren unter anderem der FSV Frankfurt (2. Bundesliga), der Chemnitzer FC (3. Liga), der KFC Uerdingen 05, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte, sowie der 1. FC Magdeburg, mit dem er 2022 die Meisterschaft in der 3. Liga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreichte. Zuletzt stand er beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag.



Mit seiner Vielseitigkeit, großen Erfahrung und seiner Heimatverbundenheit wird „Biete“ eine wichtige Rolle in der Defensive des VfB Krieschow übernehmen – sowohl sportlich als auch als Vorbild für die junge Mannschaft.





Karriere in Zahlen:

2. Bundesliga: 185 Spiele | 4 Tore | 12 Vorlagen

Liga: 169 Spiele | 3 Tore | 6 Vorlagen

Regionalliga (Nord & West): 61 Spiele | 3 Tore | 5 Vorlagen

DFB-Pokal: 17 Spiele

Gesamtzahl Pflichtspiele in allen Wettbewerben: 500