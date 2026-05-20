Transfercoup: Oberligist schnappt sich Regionalliga-Stürmer

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen arbeitet trotz angespannter Lage in der Oberliga Baden-Württemberg weiter an der Zukunft. Mit Mirhan Inan kommt ein 22-jähriger Angreifer an den Bruchwald, der hervorragend ausgebildet wurde, internationale Nachwuchserfahrung mitbringt und dem Offensivspiel künftig mehr Tempo und Tiefe geben soll.

Inan wurde beim VfL Pfullingen, beim SSV Reutlingen und beim VfB Stuttgart ausgebildet. Dazu kommen fünf Einsätze für die türkische U19-Nationalmannschaft – ein Hinweis auf das Potenzial, das früh in ihm gesehen wurde. Im Herrenbereich sammelte er bereits Erfahrung in mehreren Spielklassen: knapp 50 Partien in Landes- und Verbandsliga, 40 Oberligaspiele sowie fünf Einsätze in der Regionalliga für den VfB Stuttgart II und die TSG Balingen.

Seine Bilanz zeigt vor allem eines: Inan weiß, wo das Tor steht. Insgesamt stehen 157 Spiele, 81 Tore und acht Vorlagen in seiner Laufbahn. Besonders auffällig war seine Zeit bei der zweiten Mannschaft der TSG Balingen. In der laufenden Saison erzielte er in 28 Landesliga-Spielen 24 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Bereits zuvor hatte er in der Verbandsliga 13 Tore in 21 Spielen erzielt. Diese Zahlen erklären, warum Bietigheim-Bissingen ihn früh in den Blick genommen hat.