Transfercoup: Oberligist holt Zweitliga-Profi

Der VfR Aalen landet zum Trainingsauftakt der neuen Oberliga-Saison einen echten Transfercoup: Thomas Geyer kehrt vom SSV Ulm 1846 Fußball zurück an den Rohrwang. Der 34-jährige Abwehrspieler stand bereits zwischen 2016 und 2019 beim VfR unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit über 100 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Mit seiner Erfahrung aus über einem Jahrzehnt Profifußball soll er nun zur Stabilität in der Defensive beitragen.

Ein alter Bekannter mit neuer Mission

Nach fünf Jahren beim SSV Ulm 1846, wo Thomas Geyer zuletzt auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, kehrt der Innenverteidiger an eine vertraute Wirkungsstätte zurück. Seine Rückkehr zum VfR Aalen erfolgt pünktlich zum Trainingsstart der neuen Spielzeit 2025/26 in der Oberliga Baden-Württemberg. Geyer bringt eine beeindruckende Vita mit: 328 Spiele in der 3. Liga, Regionalliga und zuletzt auch in Liga zwei belegen seine Konstanz und Erfahrung im deutschen Profifußball.

In der vergangenen Saison kam der Defensivmann auf acht Zweitligaeinsätze für den SSV Ulm. Davor war er ein fester Bestandteil der Ulmer Stammformation in der 3. Liga und Regionalliga Südwest. Seine Rückkehr nach Aalen ist auch ein Signal: Der VfR will in der neuen Saison nicht nur mit jungem Elan, sondern auch mit Routiniers, die Führungsstärke und Stabilität mitbringen, angreifen. Erfahrung trifft Identifikation

Die Vita von Thomas Geyer liest sich wie ein Lehrbuch . Stationen beim VfB Stuttgart II, SV Wehen Wiesbaden und eben dem VfR Aalen bilden den Kern seiner Karriere. Zwischen 2016 und 2019 lief er in der 3. Liga für Aalen auf und wurde dort zu einer festen Größe in der Innenverteidigung. In diesen drei Jahren absolvierte er allein 111 Partien für die Ostwürttemberger – und prägte mit seiner Zweikampfstärke und Ruhe am Ball das Spiel des damaligen Drittligisten entscheidend mit.