Transfercoup: Oberligist FV Ravensburg holt Ex-Drittliga-Spieler

Der FV Ravensburg startet heute in der Oberliga Baden-Württemberg in die Saison 2026/2027 und stellt eine wichtige Personalie für die Offensive vor. Mit dem 30-jährigen Stürmer Michael Seaton verstärkt ein erfahrener Angreifer den Kader, der bereits in höheren Ligen seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Am 1. Spieltag wartet auf das Team direkt das Auswärtsduell beim Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC.
Verstärkung für die Offensive
In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gibt es beim FV Ravensburg erfreuliche Nachrichten im Angriff. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Wir freuen uns, euch einen weiteren Neuzugang verkünden zu können: Mit Michael Seaton konnten wir einen erfahrenen und in der Offensive flexiblen Spieler verpflichten der seine Scorer-Qualitäten bereits in höheren Ligen nachgewiesen hat.“ Der 30-jährige Stürmer soll in der Offensive für neue Akzente sorgen und bringt die Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit.
Erfahrung und Scorer-Qualitäten aus höheren Ligen
Ein Blick auf die bisherigen Spielerstationen des Angreifers zeigt das Potenzial, das in ihm steckt. In der Saison 2023/2024 überzeugte Michael Seaton beim FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost, wo er in 28 Spielen 13 Tore erzielte und 5 Assists beisteuerte. Auch beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West war er in der Spielzeit 2024/2025 erfolgreich und verbuchte in 22 Spielen 9 Tore sowie 2 Assists. Zuvor lief er in der Saison 2022/2023 für den Berliner AK in der Regionalliga Nordost auf (20 Spiele, 5 Tore, 0 Assists) und spielte im Herbst 2021 für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord Staffel Süd (15 Spiele, 7 Tore, 0 Assists).
Einsätze in der 3. Liga und beim 1. FC Phönix
Darüber hinaus sammelte der Stürmer Profierfahrung in der 3. Liga bei Viktoria Köln: In der Saison 2019/2020 erzielte er dort in 7 Spielen 2 Tore und gab 1 Assist, in der darauffolgenden Saison 2020/2021 kam er auf 13 Einsätze (0 Tore, 0 Assists). Zuletzt stand Michael Seaton in der Saison 2025/2026 beim 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord unter Vertrag, wo er in 3 Spielen zum Einsatz kam (0 Tore, 0 Assists).
Auftakt beim Regionalliga-Absteiger
Für den FV Ravensburg richtet sich der volle Fokus in der Oberliga Baden-Württemberg der Saison 2026/2027 nun auf den sportlichen Auftakt. Am heutigen Samstag steht um 15:30 Uhr am 1. Spieltag direkt eine große Herausforderung an: Das Team tritt beim Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC an.