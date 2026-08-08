Transfercoup: Oberligist FV Ravensburg holt Ex-Drittliga-Spieler

In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gibt es beim FV Ravensburg erfreuliche Nachrichten im Angriff. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Wir freuen uns, euch einen weiteren Neuzugang verkünden zu können: Mit Michael Seaton konnten wir einen erfahrenen und in der Offensive flexiblen Spieler verpflichten der seine Scorer-Qualitäten bereits in höheren Ligen nachgewiesen hat.“ Der 30-jährige Stürmer soll in der Offensive für neue Akzente sorgen und bringt die Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit.

Erfahrung und Scorer-Qualitäten aus höheren Ligen

Ein Blick auf die bisherigen Spielerstationen des Angreifers zeigt das Potenzial, das in ihm steckt. In der Saison 2023/2024 überzeugte Michael Seaton beim FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost, wo er in 28 Spielen 13 Tore erzielte und 5 Assists beisteuerte. Auch beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West war er in der Spielzeit 2024/2025 erfolgreich und verbuchte in 22 Spielen 9 Tore sowie 2 Assists. Zuvor lief er in der Saison 2022/2023 für den Berliner AK in der Regionalliga Nordost auf (20 Spiele, 5 Tore, 0 Assists) und spielte im Herbst 2021 für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord Staffel Süd (15 Spiele, 7 Tore, 0 Assists).

Einsätze in der 3. Liga und beim 1. FC Phönix

Darüber hinaus sammelte der Stürmer Profierfahrung in der 3. Liga bei Viktoria Köln: In der Saison 2019/2020 erzielte er dort in 7 Spielen 2 Tore und gab 1 Assist, in der darauffolgenden Saison 2020/2021 kam er auf 13 Einsätze (0 Tore, 0 Assists). Zuletzt stand Michael Seaton in der Saison 2025/2026 beim 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord unter Vertrag, wo er in 3 Spielen zum Einsatz kam (0 Tore, 0 Assists).

Heute, 15:30 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FV Ravensburg FV Ravensburg 0 0 PUSH

Auftakt beim Regionalliga-Absteiger

Für den FV Ravensburg richtet sich der volle Fokus in der Oberliga Baden-Württemberg der Saison 2026/2027 nun auf den sportlichen Auftakt. Am heutigen Samstag steht um 15:30 Uhr am 1. Spieltag direkt eine große Herausforderung an: Das Team tritt beim Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC an.