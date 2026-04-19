Transfercoup: Oberliga-Stürmer wechselt ins Landesliga-Trainerteam

– Foto: Eibner / B. Kara

Mit Fabio Pfeifhofer präsentiert der SV Seedorf einen spannenden Neuzugang für das Trainerteam der kommenden Saison. Der bisherige Offensivspieler des FC 08 Villingen wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Emanuele Ingrao arbeiten und soll seine Erfahrung auf und neben dem Platz einbringen.

Für den SV Seedorf ist die Verpflichtung ein klares Signal mit Blick auf die neue Runde. Der Verein holt nicht nur einen Spieler mit Qualität, sondern auch eine Persönlichkeit, die in verschiedenen Ligen wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Fabio Pfeifhofer wurde in der Jugend bei der TSG Balingen ausgebildet und sammelte früh erste Minuten im Herrenbereich, ehe er sich ab 2019 beim FC Holzhausen kontinuierlich weiterentwickelte. Dort war er Teil eines erfolgreichen Weges, der den Verein aus der Landesliga bis in die Oberliga führte. Anschließend wechselte er zur laufenden Saison zum FC 08 Villingen und blieb damit auf hohem Niveau aktiv.

Seine Zahlen unterstreichen dabei seine Qualität eindrucksvoll. In der Oberliga kommt Fabio Pfeifhofer auf knapp 90 Spiele und 20 Tore, in der Verbandsliga auf mehr als 70 Einsätze und über 40 Treffer. Diese Mischung aus Offensivstärke, Spielverständnis und Erfahrung macht ihn für Seedorf besonders interessant. Künftig soll er seine Qualitäten in neuer Rolle einbringen und Cheftrainer Emanuele Ingrao bei der Weiterentwicklung der Mannschaft unterstützen.