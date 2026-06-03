Transfercoup: Oberliga-Spitzenteam holt Verteidiger vom Konkurrenten Der TSV Essingen verpflichtet Tyler Spitzlberger von Oberligist FV Ravensburg. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Essingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran. Mit Tyler Spitzlberger kommt ein 19 Jahre alter Verteidiger, der in Heidenheim ausgebildet wurde und zuletzt beim Ligakonkurrenten FV Ravensburg spielte. Zudem hatten die Essinger bereits heute Morgen Tarik Schwinger vom VfR Aalen offiziell als weiteren Defensivzugang vorgestellt.

Tyler Spitzlberger bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mit. In der abgelaufenen Saison kam der 19-Jährige für den FV Ravensburg auf 21 Einsätze und bereitete ein Tor vor. Zuvor wurde der Verteidiger beim 1. FC Heidenheim ausgebildet und sammelte dort Spielpraxis in verschiedenen Nachwuchswettbewerben. In der U19-DFB-Nachwuchsliga stehen für ihn Einsätze in der Herbst- und Frühjahrsrunde zu Buche, dazu kam er bereits in der U19-Bundesliga Süd/Südwest sowie in der B-Junioren Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 73 Spiele, drei Tore und sechs Vorlagen aus. Diese Erfahrung aus leistungsorientierten Nachwuchsstrukturen und dem Herrenbereich macht Tyler Spitzlberger zu einer interessanten Option für die Defensive des TSV Essingen. Seine Einsätze beim FV Ravensburg zeigen zudem, dass er die Anforderungen der Oberliga bereits kennt.