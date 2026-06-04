Transfercoup: Oberliga-Spieler wird Co-Spielertrainer bei Landesligist

– Foto: Alexander Hornauer

Die SG Weinstadt setzt für die kommende Saison auf reichlich Erfahrung im Mittelfeld: Sebastian Gleißner wechselt von der TSG Backnang zum Landesligisten und übernimmt zugleich die Rolle des spielenden Co-Trainers. Der 31-Jährige bringt die Routine aus 239 Oberliga-Spielen und soll dem Kader sportlich wie strukturell spürbar weiterhelfen.

Sebastian Gleißner kommt mit einer umfangreichen Vita zur SG Weinstadt. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 313 Spiele, 43 Tore und 53 Vorlagen zu Buche. Dazu kommen zahlreiche Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg, der Verbandsliga Württemberg, der Landesliga Württemberg sowie einzelne Stationen in der Regionalliga Südwest und im Nachwuchsbereich. Diese Erfahrung soll der SG Weinstadt in der kommenden Saison nicht nur auf dem Platz zugutekommen, sondern auch in seiner neuen Funktion als spielender Co-Trainer.

Zuletzt spielte Sebastian Gleißner für die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg. In der abgelaufenen Saison kam er dort auf 30 Einsätze, drei Tore und sieben Vorlagen. Auch in den Jahren zuvor gehörte er in Backnang regelmäßig zum Kader und sammelte viel Spielpraxis auf Oberliga-Niveau. Weitere Stationen waren unter anderem der SV Fellbach, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der SSV Reutlingen, die SG Sonnenhof Großaspach und der VfR Aalen im Juniorenbereich.