Transfercoup: Nik Rosenbaum zur SG Hüffelsheim

Der Schweppenhausener, der mittlerweile in Mainz lebt, wurde in den Jugendabteilungen von Hassia Bingen und später Mainz 05 ausgebildet, kickte bei den Nullfünfern auch sowohl in der U17 als auch in der U19 regelmäßig in den Junioren-Bundesligen.

