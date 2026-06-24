Transfercoup: Landesligist sichert sich Oberliga-Torjäger

– Foto: Tobi Baur

Der SV Seedorf aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, setzt ein klares Zeichen für die Offensive. Fabio Pfeifhofer wechselt vom Oberligisten FC 08 Villingen zum Team von Trainer Emanuele Ingrao. Der 28-jährige Stürmer bringt viel Erfahrung, Torgefahr und eine starke Bilanz aus höheren Spielklassen mit.

Pfeifhofer kommt mit der Erfahrung aus 203 dokumentierten Spielen nach Seedorf. Dabei erzielte der Angreifer 87 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor. Zuletzt war er für den FC 08 Villingen in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. In der Saison 2025/26 kam er dort auf 31 Einsätze, acht Tore und drei Vorlagen. Damit bringt der Stürmer nicht nur Spielpraxis aus der Oberliga mit, sondern auch nachgewiesene Abschlussqualität.

Besonders prägend war zuvor seine Zeit beim FC Holzhausen. In der Verbandsliga Württemberg und der Oberliga Baden-Württemberg sammelte Pfeifhofer über mehrere Jahre hinweg konstant Einsatzzeiten und Tore. In der Saison 2024/25 gelangen ihm in 29 Verbandsliga-Spielen 21 Treffer. Auch in den Oberliga-Spielzeiten 2023/24 und 2022/23 war er mit zehn beziehungsweise 13 Toren ein wichtiger Offensivspieler. Bereits in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hatte er 2019/20 für Holzhausen sieben Tore in 15 Partien erzielt.