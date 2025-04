Transfercoup: Landesligist holt früheren Drittliga-Spieler

Erfahrung aus höheren Ligen

Trotz seines jungen Alters kann Stefan Ilic bereits auf zahlreiche Stationen im leistungsorientierten Fußball zurückblicken. In der aktuellen Saison 2024/25 steht er beim FC Pipinsried in der Bayernliga Süd unter Vertrag und absolvierte dort bislang 28 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. Zuvor war er beim SSV Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. In der Spielzeit 2023/24 kam er dort auf 26 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Ausbildung in renommierten Nachwuchsleistungszentren

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Ilic bei namhaften Vereinen der Region. Im Nachwuchs des SSV Ulm 1846 durchlief er viele Altersklassen – bis zur U19-Bundesliga. In der Saison 2019/20 absolvierte er 15 Spiele in der U19-Bundesliga, in der Spielzeit 2018/19 kam er zudem auf 25 Einsätze in der U17-Bundesliga.