Transfercoup: Landesligist holt ehemaligen Regionalliga-Stürmer

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Der VfL Nagold verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Rückkehrer Francis Ubabuike. Der Offensivspieler kehrt nach elf Jahren im höherklassigen Fußball zu dem Verein zurück, bei dem seine Laufbahn in Deutschland begann. Ubabuike bringt Schnelligkeit, Physis und umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga und Regionalliga mit.

2014 kam Ubabuike nach Deutschland und fand beim VfL Nagold sportlich wie persönlich eine neue Heimat. In der Saison 2014/15 absolvierte er 16 Verbandsliga-Spiele für den Verein und erzielte acht Tore. Nach knapp zwei Jahren wechselte er zum SSV Reutlingen. Dort kam er in zwei Oberliga-Spielzeiten für die erste Mannschaft und zudem für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga zum Einsatz.

Es folgten weitere Stationen beim 1. Göppinger SV, beim 1. FC Normannia Gmünd, bei Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln, dem SV Straelen, Rot Weiss Ahlen und dem 1. CfR Pforzheim. Zuletzt spielte Ubabuike erneut für den 1. Göppinger SV und kam in der Saison 2025/26 auf 14 Oberliga-Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Insgesamt stehen für ihn 281 Spiele, 48 Treffer und 19 Assists zu Buche.