Transfercoup: Landesligist holt ehemaligen Drittliga-Spieler

– Foto: Stefan Rauch / Verein

Der TSV Gaildorf, Meister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Alessandro Abruscia als spielenden Co-Trainer. Der 35-jährige Mittelfeldspieler kommt vom TSV Essingen und bringt Erfahrung aus 3. Liga, Regionalliga und Oberliga mit. Für Trainer Jochen Herbst ist er ein besonderer Baustein im neuen Landesliga-Kader.

Abruscia kommt mit einer außergewöhnlichen Vita nach Gaildorf. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 466 Spiele, 62 Tore und 22 Assists, dazu 17 Nominierungen für die Elf der Woche. Zuletzt war er für den TSV Essingen in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv und absolvierte dort in zwei Spielzeiten 30 Partien. Davor prägte er den VfR Aalen in der Regionalliga Südwest: Zwischen 2020 und 2024 kam er dort auf 130 Einsätze, 29 Tore und zehn Vorlagen.

Seine höherklassige Erfahrung reicht noch deutlich weiter zurück. Für den TSV 1860 München und die Stuttgarter Kickers spielte Abruscia in der 3. Liga. Für die Kickers war er über mehrere Stationen hinweg aktiv, unter anderem in der Regionalliga Süd, der Regionalliga Südwest und der Oberliga-Mannschaft. Auch bei der TSG Hoffenheim II sammelte er mehrere Jahre Regionalliga-Praxis. Ausgebildet wurde er ebenfalls bei den Stuttgarter Kickers, wo er bereits in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam.