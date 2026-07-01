Transfercoup: Landesligist holt ehemaligen Drittliga-Spieler

Der TSV Gaildorf, Meister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Alessandro Abruscia als spielenden Co-Trainer. Der 35-jährige Mittelfeldspieler kommt vom TSV Essingen und bringt Erfahrung aus 3. Liga, Regionalliga und Oberliga mit. Für Trainer Jochen Herbst ist er ein besonderer Baustein im neuen Landesliga-Kader.
Abruscia kommt mit einer außergewöhnlichen Vita nach Gaildorf. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 466 Spiele, 62 Tore und 22 Assists, dazu 17 Nominierungen für die Elf der Woche. Zuletzt war er für den TSV Essingen in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv und absolvierte dort in zwei Spielzeiten 30 Partien. Davor prägte er den VfR Aalen in der Regionalliga Südwest: Zwischen 2020 und 2024 kam er dort auf 130 Einsätze, 29 Tore und zehn Vorlagen.
Seine höherklassige Erfahrung reicht noch deutlich weiter zurück. Für den TSV 1860 München und die Stuttgarter Kickers spielte Abruscia in der 3. Liga. Für die Kickers war er über mehrere Stationen hinweg aktiv, unter anderem in der Regionalliga Süd, der Regionalliga Südwest und der Oberliga-Mannschaft. Auch bei der TSG Hoffenheim II sammelte er mehrere Jahre Regionalliga-Praxis. Ausgebildet wurde er ebenfalls bei den Stuttgarter Kickers, wo er bereits in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam.
Beim TSV Gaildorf soll Abruscia seine Erfahrung nun in doppelter Rolle einbringen. Als Spieler kann er dem Mittelfeld Struktur, Ruhe und Qualität geben, als Co-Trainer soll er Trainer Jochen Herbst auf dem Weg in die Landesliga unterstützen. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und dem Aufstieg wartet auf Gaildorf eine neue sportliche Herausforderung, bei der Routine und Führungsstärke wichtig werden.
Neben Abruscia zählen Joel Siede vom TSV Rudersberg, Etienne Lasorko vom SV Kaisersbach, Umut Demir vom SSV Schwäbisch Hall und Elvan Beyer vom TSV Großdeinbach zu den Zugängen. Auf der Abgangsseite stehen Philipp Kees, der zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselt, und Luca Schönwälder, der sich dem SK Fichtenberg anschließt. Damit verändert sich der Kader des Aufsteigers gezielt, während Abruscia mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle einnehmen soll. Für Gaildorf ist seine Verpflichtung ein klares Signal vor dem Landesliga-Start.