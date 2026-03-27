Transfercoup: Landesliga-Kellerkind verpflichtet Ex-Oberliga-Spieler Die Spvgg Satteldorf sichert sich die Dienste von Benjamin Kurz. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jonas Hägele

Die Spvgg Satteldorf setzt ein klares Zeichen für die kommende Saison. Der Landesligist verstärkt sich mit einem erfahrenen Offensivspieler und reagiert damit auf die sportliche Situation. Der Transfer soll neue Impulse im Kampf um bessere Ergebnisse bringen.

Bei der Spvgg Satteldorf laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Mit der Verpflichtung von Benjamin Kurz ist dem Verein ein echter Transfercoup gelungen. Der 31-jährige Stürmer bringt reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit und soll die Offensive der Mannschaft entscheidend verstärken. Kurz war in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau aktiv. Beim TSV Ilshofen spielte er von der Landesliga bis in die Oberliga und entwickelte sich dort zu einem verlässlichen Torjäger. Anschließend sammelte er auch beim FSV Hollenbach weitere Erfahrungen in der Oberliga, bevor er zuletzt für die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Verbandsliga Württemberg auflief. Insgesamt stehen für ihn über 100 Einsätze und mehr als 35 Tore in der Oberliga zu Buche.

Mit dieser Vita bringt Kurz genau die Qualitäten mit, die der Spvgg aktuell fehlen. Seine Abschlussstärke, seine Präsenz im Strafraum und seine Erfahrung sollen dem Team künftig mehr Durchschlagskraft verleihen. Gleichzeitig gilt er als Spieler, der auch abseits des Platzes Verantwortung übernehmen kann. Trainer Volker Ehrmann zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung und hebt neben den sportlichen Fähigkeiten auch die menschliche Komponente hervor. Kurz passe sowohl charakterlich als auch spielerisch ideal zur Mannschaft.