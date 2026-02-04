Transfercoup: Landesliga-Aufsteiger holt Verler "Jahrhundert-Torhüter"

Für den SC Verl spielte Robin Brüseke 45-mal in der 3. Liga. – Foto: Imago Images

Der VfB Schloß Holte spielt in der Landesliga Staffel 1 als Aufsteiger bislang eine überragende Saison: Mit vier Punkten Rückstand auf RW Kirchlengern zählen die Holter zum ersten Verfolger des Spitzenreiters und dürfen vom Durchmarsch in die Westfalenliga träumen. Dort spielte zuletzt ein Torwart, der sich als Aufstiegsheld des heutigen Drittliga-Topteams SC Verl einen Namen in Ostwestfalen gemacht hat und den VfB nun zur zweiten Saisonhälfte verstärken wird.

Nach halbjähriger Vereinslosigkeit schließt sich Robin Brüseke dem VfB Schloß Holte an. Der 32-Jährige spielte bis Sommer 2025 noch für den SC Peckeloh, ehe sich die Wege nach einer Spielzeit als Stammtorhüter wieder trennten. Zuvor stand Brüseke von 2012 bis 2022 für die Profis des SC Verl zwischen den Pfosten und anschließend für zwei Jahre für den Regionalligisten RW Ahlen. Beim Sportclub avancierte er als langjährige Nummer eins und Aufstiegsheld von 2020 zur Vereinslegende und wurde dafür mit der Wahl in die "Jahrhundertelf" von den Fans ausgezeichnet. Insgesamt bringt es Brüseke, der in Schloß Holte-Stukenbrock lebt und als Polizist arbeitet, auf 173 Einsätze in der Regionalliga West, 45 in der 3. Liga und drei Partien im DFB-Pokal. Zuletzt war Brüseke auch in der Icon League aktiv, wo er auch mit seiner Treffsicherheit auf sich aufmerksam machte.

Schloß Holtes Trainer Kevin Kröger, der gemeinsam mit seinem Nebenmann Kevin Viereck für die Saison 2026/27 verlängert hat, erklärt in der "Neuen Westfälischen": "Robin wird uns menschlich wie sportlich natürlich bereichern. Wir freuen uns, dass er Bock auf den Weg des VfB hat, wir hatten super Gespräche." Als einen Angriff auf den Westfalenliga-Aufstieg könne man den Transfer aber nicht verstehen.