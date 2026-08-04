Transfercoup: Kreisligist holt ehemaligen Regionalliga-Stürmer

Der TSV Neckartailfingen sorgt kurz vor dem Saisonstart für einen echten Transfercoup. Der Kreisligist aus der A2 Neckar/Fils verpflichtet mit Marcel Brandstetter einen der bekanntesten Offensivspieler der Region. Der 38-Jährige blickt auf eine lange Karriere mit 271 Pflichtspielen, 106 Toren und 14 Assists zurück und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga, Oberliga und Bezirksliga mit.
Brandstetter spielte unter anderem für den VfR Aalen, die Stuttgarter Kickers, die TSG Hoffenheim II und den SSV Reutlingen. Besonders im Trikot des Oberligisten Reutlingen überzeugte der Angreifer mit seiner Torgefahr und erzielte in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 insgesamt 38 Ligatreffer. Auch bei den Stuttgarter Kickers sammelte er Regionalliga-Erfahrung und traf dort in 43 Partien 13-mal.
Nach seiner Zeit im höherklassigen Fußball führte ihn sein Weg zum TSV Oberensingen, wo er als Spielertrainer aktiv war und den Verein erfolgreich in der Bezirksliga betreute. Später konzentrierte sich Brandstetter zunehmend auf seine Trainerlaufbahn. Er arbeitete unter anderem als Cheftrainer der U17 und U19 der Stuttgarter Kickers, war Co-Trainer der Regionalligamannschaft sowie zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim tätig. Insgesamt stehen 236 Pflichtspiele als Trainer mit 117 Siegen in seiner Bilanz.
Nun folgt die Rückkehr auf den Platz. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seinem ausgeprägten Torriecher soll Brandstetter die Offensive des TSV Neckartailfingen verstärken. Für den Verein ist die Verpflichtung ein klares Signal, nachdem sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren nach dem Bezirksliga-Abstieg wieder stabilisiert hat. Nach den Platzierungen zwölf, neun und zuletzt Rang sechs in der Kreisliga A2 soll nun der nächste Schritt folgen.
Ob Brandstetter regelmäßig auf Torejagd geht oder seine Erfahrung vor allem als Führungsspieler einbringt, wird sich im Saisonverlauf zeigen. Fest steht jedoch: Der TSV Neckartailfingen gewinnt einen Spieler, der den Fußball in Württemberg über viele Jahre auf hohem Niveau geprägt hat und sowohl auf als auch neben dem Platz wertvolle Impulse setzen kann.