Transfercoup: Kreisligist holt ehemaligen Regionalliga-Stürmer Der 38-jährige Marcel Brandstetter verstärkt den TSV Neckartailfingen. Der Stürmer war u.a. bereits für den SSV Reutlingen, die Stuttgarter Kickers und den VfR Aalen am Ball. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Just / Verein

Der TSV Neckartailfingen sorgt kurz vor dem Saisonstart für einen echten Transfercoup. Der Kreisligist aus der A2 Neckar/Fils verpflichtet mit Marcel Brandstetter einen der bekanntesten Offensivspieler der Region. Der 38-Jährige blickt auf eine lange Karriere mit 271 Pflichtspielen, 106 Toren und 14 Assists zurück und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga, Oberliga und Bezirksliga mit.

Brandstetter spielte unter anderem für den VfR Aalen, die Stuttgarter Kickers, die TSG Hoffenheim II und den SSV Reutlingen. Besonders im Trikot des Oberligisten Reutlingen überzeugte der Angreifer mit seiner Torgefahr und erzielte in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 insgesamt 38 Ligatreffer. Auch bei den Stuttgarter Kickers sammelte er Regionalliga-Erfahrung und traf dort in 43 Partien 13-mal. Nach seiner Zeit im höherklassigen Fußball führte ihn sein Weg zum TSV Oberensingen, wo er als Spielertrainer aktiv war und den Verein erfolgreich in der Bezirksliga betreute. Später konzentrierte sich Brandstetter zunehmend auf seine Trainerlaufbahn. Er arbeitete unter anderem als Cheftrainer der U17 und U19 der Stuttgarter Kickers, war Co-Trainer der Regionalligamannschaft sowie zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim tätig. Insgesamt stehen 236 Pflichtspiele als Trainer mit 117 Siegen in seiner Bilanz.