Transfercoup: Kreisligist holt ehemaligen Oberliga-Torhüter

– Foto: Lara Wünsch / Verein

Der TSV Michelfeld, Absteiger über die Relegation aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall in die Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall, verstärkt sich mit Marc Göltenboth. Der 26-jährige Torhüter kommt vom Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall zurück und bringt Erfahrung aus Oberliga, Verbandsliga und Bezirksliga in den neuen Kader von Trainer Felix Nierichlo mit nach Michelfeld.

Göltenboth kennt den TSV Michelfeld bereits aus früheren Jahren. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 stand er für die erste Mannschaft in der Bezirksliga Hohenlohe Nord regelmäßig zwischen den Pfosten. 2018/19 absolvierte er 30 Spiele, ein Jahr später kamen 16 weitere Einsätze hinzu. Auch für die zweite Mannschaft war er punktuell aktiv. Nun kehrt der Schlussmann nach Michelfeld zurück und soll nach dem Abstieg Stabilität auf einer wichtigen Position geben.

Seine bisherige Laufbahn führte ihn anschließend zum TSV Ilshofen. Dort sammelte Göltenboth sowohl in der Oberliga Baden-Württemberg als auch in der Verbandsliga Württemberg wertvolle Erfahrung. In der Oberliga-Saison 2021/22 kam er auf 18 Einsätze, in der Verbandsliga 2022/23 absolvierte er 34 Spiele. Später folgte der Wechsel zum FSV Hollenbach, für den er in der Oberliga viermal zum Einsatz kam.

Zuletzt stand Göltenboth bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall im Kader. Für den Verbandsligisten kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt sieben Einsätze. Insgesamt weist seine Bilanz 133 Spiele aus. Für den TSV Michelfeld bedeutet seine Verpflichtung damit viel Routine, Ruhe und Erfahrung für den Neuaufbau in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall.