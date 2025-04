Transfercoup in der Kreisliga C – Markus Schäfer wechselt zum VFR

Dem VfR Venwegen ist es gelungen, den erfahrenen Landesligaspieler Markus Schäfer nach Hause zu holen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in den oberen Spielklassen des Amateurfußballs und wird der Mannschaft in allen Belangen weiterhelfen.

"Markus Schäfer ist Venwegener durch und durch, und wir freuen uns, ihn endlich in unseren Reihen zu haben. Er wird der Mannschaft nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern vor allem auch als Mensch. Er ist ein absolut guter Typ!“, so der Vorstandsvorsitzende Jerome Römer. Demnach geht es für Markus in der kommenden Saison mit einem neuen Kapitel in seinem Heimatdorf los.

Der Verein freut sich, dass auf diese Weise Akzente gesetzt werden, um den Verein weiter neu aufzubauen und weiterzuentwickeln, was seit dem letzten Jahr bereits angegangen wird – zum einen mit neuen Strukturen, einem neuen Vorstand und zum anderen mit neuer Jugendarbeit. Der neue sportliche Leiter Jeffrey Simmler betont: „Wir sind glücklich mit dem eingeschlagenen Weg und vor allem mit dem tollen Transfer für den Sommer.“