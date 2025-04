Transfercoup hilft sofort: Schmidt holt Stroh-Engel zum TSV Landsberg

Torjäger, Publikumsliebling und Bundesliga-Aufstiegsheld: Dominik Stroh-Engel erlebte sein Karrierehöhepunkt beim SV Darmstadt 98. Für die Lillien knipste er 42-mal in 98 Partien. – Foto: Imago/Hartenfelser

Der TSV Landsberg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dominik Strohengel verstärkt den Bayernligisten sofort. Zudem gibt Maximilian Berwein endlich sein Comeback.

Landsberg – Transfer-Coup des TSV Landsberg vor dem eminent wichtigen Spiel am Samstag (14 Uhr) bei Schlusslicht TSV Rain. Nach fünf Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf Rang zwölf hat der Fußball-Bayernligist auf die prekäre Situation reagiert und sich für die letzten fünf Saisonspiele mit einem ehemaligen Bundesliga-Stürmer verstärkt. Debüt gegen Rain: Alex Schmidt überzeugte Dominik Stroh-Engel vom TSV Landsberg

Wie das „Landsberger Tagblatt“ berichtet, soll Dominik Stroh-Engel (39) die jungen Landsberger Offensiv-Spieler unterstützen – und mithelfen, dass die Kreisstädter in der Bayernliga bleiben. „Dodo“, wie er genannt wird, weiß, wo das Tor steht: In der 2. und 3. Liga traf er 80 Mal, war Drittliga-Torschützenkönig 2013/14 und stieg mit Darmstadt erst in die 2. Liga (2014/15) und ein Jahr später in die Bundesliga auf. Insgesamt brachte er es in 417 Pflichtspielen auf 114 Tore. Den Transfer hat TSV-Trainer Alex Schmidt eingefädelt. Er erfuhr, dass Stroh-Engel, der zuletzt für den FC Memmingen in der Regional- und Bayernliga stürmte (63 Einsätze), vertragslos ist. Dem Coach war klar, dass er eine „Waffe“ im Abstiegskampf sein könnte.

Schmidt nahm Kontakt zum gebürtigen Mittelhessen auf, der sofort Interesse signalisierte. Er stieg am Montag ins Training ein, die Spielberechtigung traf am Donnerstag ein, am Samstag soll er seine Premiere im TSV-Trikot feiern. "Wir haben den Ernst der Lage erkannt und ziehen jetzt alle Register, um die Liga zu halten." Alexander Schmidt über den Transfer von Dominik Stroh-Engel „Er kann das entscheidende Puzzleteil im Abstiegskampf werden“, so Schmidt, der den Stürmer zu seiner Türk Gücü-Zeit schon zu den Münchner Türken in die 3. Liga holen wollte. „Wir hatten seither immer wieder losen Kontakt. Ich freue mich sehr, dass er spontan zugesagt hat und uns mit seiner Erfahrung in unserer schwierigen Situation kurzfristig helfen will“, sagt der Fußball-Lehrer im Gespräch mit unserer Redaktion. Und er fügt an: „Wir haben den Ernst der Lage erkannt und ziehen jetzt alle Register, um die Liga zu halten. Da ist Stroh-Engel genau der richtige Mann, der unseren Sturm-Youngsters mit seiner Erfahrung im Spiel helfen und mit seiner Größe (1.97 Meter/d.Red.) für Gefahr im Strafraum sorgen kann.“

Seine erste Station als Cheftrainer: Beim TSV 1860 Rosenheim betreut Dominik Stroh-Engel die U17. – Foto: Mike Megapix